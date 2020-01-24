 Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія

Міністерство фінансів України заявило про скасування угоди про випуск нових єврооблігацій. Це рішення ухвалене після подання головою НБУ Яковом Смолієм прохання про відставку.

Напередодні Україна розмістила єврооблігації на 1,75 мільярда доларів

Напередодні Україна розмістила єврооблігації на 1,75 мільярда доларів

Україна скасувала угоду з випуску 12-річних єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів. "У світлі останніх повідомлень Україна вирішила не розміщувати єврооблігації, номіновані в доларах з терміном погашення в 2033 році, і скасувати достроковий викуп частини непогашених", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів України у четвер, 2 липня.

Щодо скасування дострокового ідеться про викуп на 750 мільярдів доларів єврооблігацій з погашенням у 2021-2022 роках, зазначає "Інтерфакс-Україна". Водночас мінфін не коментує інших подробиць цього рішення, зазначаючи, що докладна інформація буде оприлюднена пізніше, після узгодження з юристами. Рішення про скасування угоди є першим подібним кроком в історії України.

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Скасування на тлі відставки голови НБУ

Угоду було розпочато напередодні, 1 липня. Під час розміщення орієнтир доходності єврооблігацій вдалося знизити з 7,875 відсотка до 7,3-7,4 відсотка. Утім, ввечері 1 липня з'явилась інформація про те, що голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Причиною цього кроку він назвав "політичний тиск" на керівництво НБУ.

Пізніше інформацію про відставку підтвердили у Офісі президента України Володимира Зеленського і заявили, що незалежність банку є для глави держави пріоритетом. Сам Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Смолія.

Низка експертів пов'язала рішення міністерства фінансів із відставкою голови НБУ. Так, фінансовий аналітик компанії Dragon Capital Сергій Фурса заявив, що скасувати угоду вимагали інвестори, які придбали євробонди і для яких є важливою незалежність державного регулятора.

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