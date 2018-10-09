НАТО, ЄС та США вітають рішення Македонії щодо перейменування

НАТО, Євросоюз і США у суботу, 20 жовтня, привітали рішення македонського парламенту, який напередодні схвалив перейменування країни на Республіка Північна Македонія. Це наблизило її до вступу у великі західні міжнародні організації. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав македонське рішення "історичною можливістю", щоб привести країну в НАТО.

"Ми тепер чекаємо, що національні процедури для реалізації угоди будуть продовжені без будь-яких затримок", - йдеться в спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та єврокомісара з політики сусідства Йоганнеса Гана (Johannes Hahn).

США також привітали рішення македонського парламенту. Речниця Держдепу Хізер Науер заявила про "історичну можливість" для забезпечення "стабільності, безпеки і процвітання у всьому регіоні".

Своєю чергою прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що таким чином було відкрито шлях для втілення угоди між двома країнами. Тепер сусідня країна може також приєднатися до міжнародних організацій, зазначив він, передає агенція Reuters. Македонський парламент пізніше має ще затвердити двома третинами голосів зміни щодо назви. "Зелене світло" угоді має дати також і грецький парламент.

Після розпаду Югославії у 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія, попри те, що в конституції країни її назву було зазначено як Республіка Македонія. Проти такої назви виступала Греція, один з північних регіонів якої також називається Македонією. Позиція Греції протягом багатьох років перешкоджала інтеграції Македонії до НАТО і Євросоюзу.

12 червня очільники урядів Греції та Македонії врешті домовилися щодо нової назви балканської країни. У підписаній прем'єром Македонії Зораном Заєвим і прем'єром Греції Алексісом Ципрасом угоді було визначено, що Колишня Югославська Республіка Македонія називатиметься в майбутньому Республіка Північна Македонія.