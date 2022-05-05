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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство".
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78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.