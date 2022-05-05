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Насильство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.
Репортери без кордонів: війна Росії в Україні вдарила по свободі слова

"Репортери без кордонів": війна Росії в Україні вдарила по свободі слова 03.05.2022

Війна Росії в Україні суттєво погіршила ситуацію зі свободою слова в обох країнах. Насильство щодо журналістів мало значний вплив на ситуацію зі свободою преси в усьому світі, констатують "Репортери без кордонів".
Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні 14.04.2022

Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні

Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні 31.03.2022

Правоохоронці та правозахисники фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на території України. DW поспілкувалась на цю тему з представницею правозахисної організації "Ла Страда-Україна" Альоною Кривуляк.
Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів

Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів 16.03.2022

Уряд Німеччини прагне захистити біженців від сексуального насильства. Про це влада заявила на тлі інформації про насильство щодо українки.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Операція Павутина: силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні 14.01.2022

Серед затриманих за виготовлення дитячої порнографії - мати двох доньок шести і восьми років та знайомий мами п’ятирічної дівчинки.
МЗС України вперше офіційно засудило насильство в Казахстані

МЗС України вперше офіційно засудило насильство в Казахстані 10.01.2022

Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Казахстані та засуджує насильство, яке призвело до численних жертв, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

США та ЄС закликали до мирного розв'язання ситуації в Казахстані

США та ЄС закликали до мирного розв'язання ситуації в Казахстані 06.01.2022

У США та Євросоюзі засудили насильство під час протестів в Казахстані та закликали до стриманості, мирного розв'язання ситуації та поваги основних прав людини.

AI розповіла про насильство з боку білоруських силовиків щодо мігрантів

AI розповіла про насильство з боку білоруських силовиків щодо мігрантів 20.12.2021

Білоруські силовики б'ють мігрантів на кордоні з ЄС, вимагають у них гроші, стверджують в Amnesty International. Правозахисники зібрали свідчення постраждалих.
Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій

Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій 14.12.2021

У США завершився багаторічний судовий позов за звинуваченнями в сексуальному насильстві екслікаря національної збірної з гімнастики. Сотням постраждалих виплатять 380 мільйонів доларів.
WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай 02.12.2021

Глава WTA не виключив, що на тенісистку чинять тиск після висунутих нею звинувачень у сексуальному насильстві. Він дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися гравці та співробітники асоціації у Китаї.

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН 11.11.2021

За перше півріччя 2021 року кількість вимушено переміщених осіб у світі зросла на понад 1,6 мільйона осіб. Люди змушені залишати свої домівки через насильство, небезпеку та наслідки зміни клімату.

Cпівробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземного ІТ-фахівця

Cпівробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземного ІТ-фахівця 27.10.2021

За даними слідства, троє співробітників СБУ вимагали в іноземного ІТ-спеціаліста 200 тисяч доларів США, били його та залякували, щоб швидше отримати гроші. ДБР розслідує інцидент.
В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі

В Україні запустили реєстр педофілів у тестовому режимі 26.10.2021

Наразі в реєстрі осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх, вже містяться дані про 171 людину.

Індійська бабуся навчає жінок бойового мистецтва (11.10.2021) 11.10.2021

78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.
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