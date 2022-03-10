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Населення України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "населення України".

Станом на 1 січня 2019 року населення України становить 42,2 мільйона осіб. Такі дані в лютому 2019 року оприлюднила Державна служба статистики України. За даними перепису 2001 року, в Україні проживали 48,4 мільйона людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Петро Порошенко: У нас є унікальний шанс зупинити Путіна (10.03.2022) 10.03.2022

Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.
Понад тисяча загиблих і поранених серед мирного населення України - ООН

Понад тисяча загиблих і поранених серед мирного населення України - ООН 04.03.2022

ООН повідомляє про понад тисячу загиблих або поранених цивільних в Україні від початку російського вторгнення 24 лютого. Статистика відображає дані станом на 0 годин 4 березня.

Українців буде лише 35 мільйонів? (01.12.2021) 01.12.2021

За даними ООН, Україна серед лідерів за темпами скорочення населення. За прогнозом, до 2050 року українців залишиться лише 35 мільйонів. Що необхідно зробити, аби завадити такому стрімкому скороченню населення? 
ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років

ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років 28.11.2021

За даними ООН, Україна опинилась серед лідерів за темпами скорочення населення в світі. За прогнозом, до 2025 року, воно зменшиться до 35 мільйонів.
30 років незалежності України у статистиці Світового банку

30 років незалежності України у статистиці Світового банку 24.08.2021

За 30 років Україна пережила три економічні кризи і втратила вісім мільйонів населення, свідчать дані Світового банку. Та попри негаразди українці стали жити довше.
Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) 12.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Рівень життя в Україні: суцільні злидні без середнього класу? (11.08.2021) 11.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців

Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців 20.07.2021

Причиною еміграції українців є не лише фінансове питання, вказує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
Зеленський планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослих до кінця року

Зеленський планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослих до кінця року 04.04.2021

За планом президента, уряд має за сім днів так активізувати переговори з виробниками вакцин та забезпечити доступ до препаратів, щоб до кінця цього року вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення України.
За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів

За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів 17.03.2021

60 відсотків населення України зареєстровані у соціальних мережах. Найпопулярнішою соцмережею у країні залишається YouTube з охопленням у 96 відсотків користувачів.

Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021) 19.02.2021

Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?

Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат

Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат 18.02.2021

Чисельність населення України скоротилася з природних причин - минулого року померло на 323 тисячі осіб більше, ніж народилося. За кордон переїхали лише трохи більше 9 тисяч осіб.
МОЗ України затвердив план вакцинації населення від COVID-19

МОЗ України затвердив план вакцинації населення від COVID-19 22.12.2020

Затверджений чиновниками МОЗ України план імунізації від COVID-19 передбачає охоплення вакцинацією упродовж 2021-2022 років щонайменше 50 відсотків населення України.
Держстат: Смертність в Україні у 2020 році є нижчою, ніж торік

Держстат: Смертність в Україні у 2020 році є нижчою, ніж торік 18.11.2020

Смертність в Україні у "коронавірусний" рік виявилася дещо меншою, ніж за аналогічний період 2019 року, свідчать офіційні дані Держстату.

Населення України до кінця століття може скоротитися більш ніж удвічі - дослідження

Населення України до кінця століття може скоротитися більш ніж удвічі - дослідження 15.07.2020

Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися до 17,5 мільйона, йдеться у дослідженні групи вчених. Вони прогнозують, що кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.
Населення України становить 37 мільйонів - Дубілет

Населення України становить 37 мільйонів - Дубілет 23.01.2020

За даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.
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