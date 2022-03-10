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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "населення України".
Станом на 1 січня 2019 року населення України становить 42,2 мільйона осіб. Такі дані в лютому 2019 року оприлюднила Державна служба статистики України. За даними перепису 2001 року, в Україні проживали 48,4 мільйона людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.
Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?
За планом президента, уряд має за сім днів так активізувати переговори з виробниками вакцин та забезпечити доступ до препаратів, щоб до кінця цього року вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення України.
Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?
Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися до 17,5 мільйона, йдеться у дослідженні групи вчених. Вони прогнозують, що кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.