Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021)

Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?