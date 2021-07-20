Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців

Причиною еміграції українців є не лише фінансове питання, вказує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
За кордоном на даний момент перебувають від трьох до п'яти мільйонів українських мігрантів. Таку оцінку під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, 20 липня, дала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. "Щонайменше три мільйони, щонайбільше п'ять мільйонів осіб", - сказала вона, відповідаючи на запитання, скільки на сьогодні українських мігрантів проживають за кордоном.
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На її думку, причиною еміграції українців є не лише фінансове питання. Лібанова вважає, що головним фактором для виїзду є нерівність між країнами та регіонами. "Я не згодна з тим, що більшість наших людей їде через низьку зарплату, вони так кажуть. Але коли починаєш проводити з ними глибинне інтерв'ю, то розумієш, що люди їдуть, тому що вони не бачать не просто своєї долі в цій країні, вони не бачать майбутнього України. Вони не бачать, що Україна буде такою країною, як Польща або Чехія", - додала вона, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця під час форуму повідомив, що в Польщі на сьогодні, за оцінками, працюють майже 1,5 мільйона українців і навчаються орієнтовно 50 тисяч українських студентів. "Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів (у Польщі. - Ред.). Якщо говорити порівняно з 2014 роком, то це приблизно у два-три рази. Нині йдеться приблизно про 1,5 мільйонів українців, які працюють у Польщі", - зазначив посол.
За його словами, орієнтовно 600 тисяч українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, а решта працюють на трудових договорах і податки не платять. Окрім того, посол повідомив, що в 2014 році в Польщі було 680 фірм, у яких власники - українці, а в 2021 році в цій країні налічувалося вже 16 тисяч підприємств, де власниками або співвласниками є українці.
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Своєю чергою посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною: за даними чеської статистики, на сьогодні в Чехії проживають майже 180 тисяч громадян України. Посол зазначив, що серед цих людей є ті, хто навчається, займається бізнесом, але більшість перебувають у Чехії з метою роботи.