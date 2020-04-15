 Народний депутат Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Народний депутат Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу

Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що вилікувався від нового коронавірусу. За його словами, він отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Вадим Новинський (на архівному фото) повідомив, що вже вилікувався від коронавірусної інфекції

Вадим Новинський (на архівному фото) повідомив, що вже вилікувався від коронавірусної інфекції

Народний депутат України Вадим Новинський повідомив, що вилікувався від нового коронавірусу. "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - написав він у понеділок, 4 травня, в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, Новинський 15 квітня повідомив, що заразився новим коронавірусом після контакту з інфікованою особою. За словами народного депутата, жодних симптомів він не відчував.

Напередодні повідомлення про позитивний тест на коронавірус Новинський зустрічався  з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм під час передачі 850 тисяч медичних масок.

Народний депутат, який є одним з найбагатших українських бізнесменів, відомий своїми тісними зв'язками з УПЦ МП, має дуже близькі стосунки з митрополитом Онуфрієм та намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, у якого також діагностували COVID-19.

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