Народний депутат Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу

Народний депутат України Вадим Новинський повідомив, що вилікувався від нового коронавірусу. "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - написав він у понеділок, 4 травня, в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, Новинський 15 квітня повідомив, що заразився новим коронавірусом після контакту з інфікованою особою. За словами народного депутата, жодних симптомів він не відчував.

Напередодні повідомлення про позитивний тест на коронавірус Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм під час передачі 850 тисяч медичних масок.

Народний депутат, який є одним з найбагатших українських бізнесменів, відомий своїми тісними зв'язками з УПЦ МП, має дуже близькі стосунки з митрополитом Онуфрієм та намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, у якого також діагностували COVID-19.

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