Найгучніші кримінальні справи проти Петра Порошенка

Печерський суд Києва у четвер, 18 червня, розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату і лідеру партії "Європейська солідарність" (ЄС) , експрезиденту України Петру Порошенку. Про вручення підозри повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісі генерального прокурора України. Захист Порошенка заявляє, що підозру вручили із процесуальними порушеннями, проте Петро Порошенко збирається з'явитися на суді, навіть попри похорон батька.

В огляді DW - найбільш резонансні кримінальні провадження, де фігурує Петро Порошенко. Сам колишній президент наполягає на політичному підґрунті справ.

Підстава для арешту: призначення Семочка

Прізвище Петра Порошенка фігурує у понад двох десятках кримінальних справ. Однак наразі йому вручили підозру лише з одного провадження, яке стосується призначення Сергія Семочка. Це колишній заступник голови Служби зовнішньої розвідки України. Громадськості він став відомий після журналістських розслідувань, коли у родини військового виявили дорогу нерухомість під Києвом, а у дружини Семочка - російський паспорт. Попри спростування цієї інформації, згодом контррозвідка підтвердила російське громадянство дружини.

Після скандалу сам Порошенко звільнив Семочка, оголосивши про це прямо під час дебатів із Володимиром Зеленським на стадіоні "Олімпійський". Зараз же розслідуються подробиці процедури призначення розвідника. Порошенку інкримінують те, що у 2018 році він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення влади. Тобто, йдеться про те, що колишній президент має у справі статус співучасника. Цю підозру підготували ще у 2019 році, однак у початковому варіанті йшлося про зловживання саме Порошенком, який призначив Семочка нібито з метою захоплення влади. Стаття, за якою зараз підозрюють Порошенка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-10 років. За даними адвокатів Порошенка, прокурори у суді 18 червня вимагатимуть помістити експрезидента під варту з альтернативою застави у десять мільйонів гривень.

"Плівки Деркача"

Кількома тижнями раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження відносно Петра Порошенка через скандальні "плівки Деркача". За даними адвокатів, справа порушена за статтями про державну зраду та зловживання владою. Йдеться про аудіоматеріали, які оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Деркач. На цих плівках звучать розмови нібито Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена про отримання мільярда доларів в обмін на збереження схем компанії Burisma. У Порошенка назвали ці звинувачення масштабною спецоперацією проти України, а у Байдена - нісенітницею. Все ж, президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи мають відреагувати на отриману інформацію.

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Справа про 43 картини

Невдовзі після міжнародного скандалу навколо "плівок Деркача" внутрішній резонанс в Україні викликала так звана "картинна справа Порошенка". Наприкінці травня представники Державного бюро розслідувань арештували приватну колекцію картин родини Петра Порошенка, ввірвавшись до музею Івана Гончара прямо посеред публічного відкриття. Цьому передувала справа ДБР про нібито незаконне переміщення через кордон 43 картин. Слідчі вважають, що полотна всесвітньо відомих митців перетнули український кордон в обхід митного контролю. Порошенка збиралися допитати у цій справі, однак він не з'явився до слідчих, а того ж дня публічно відкривав виставку митців. Лідер партії "ЄС" запевняє, що його полотна були придбані та ввезені в Україну абсолютно легально, і це було зроблено задовго до президентської каденції.

Справи про хуліганство

Окрім справ, де Порошенко фігурує як свідок, та долучений за статтями державної зради та перевищення влади, в Офісі генерального прокурора готують ще дві кримінальні справи - за статтями "хуліганство". Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков. За його інформацією, невідома особа написала заяву стосовно Порошенка, у якій йдеться про два епізоди хуліганства під час робочих президентських поїздок у лютому торік до Запоріжжя та Червонограда на Львівщині. Інших подробиць цих справ поки що офіційно немає. "Це показує загальну тенденцію, що прокуратура готова порушувати справу за абсолютно будь-яким епізодом, сподіваючись, що десь щось у них вийде", - прокоментував DW Ілля Новіков. За його словами, адвокатам наразі відомо про 27 кримінальних проваджень, де фігурує Порошенко, але є ще низка невідомих для них. Також адвокати не володіють офіційною інформацією про закриті справи стосовно Порошенка.

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"Зрада" у Мінську та інцидент у Керченській протоці

Основний заявник більшості справ проти Петра Порошенка все ж відомий - це колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Він сам фігурував у низці кримінальних проваджень під час президенства Порошенка, а тепер сам публічно погрожує йому в'язницею. Зокрема, за його заявою ДБР відкрило справи через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод. Також завдяки Портнову ведеться розслідування можливого перевищення повноважень верховним головнокомандувачем у зв'язку з наказом увійти катерам "Бердянськ" та "Нікополь" в Азовське море через Керченську протоку, яка перебувала під повним контролем військово-морського флоту РФ. Йдеться про інцидент, коли у 2018 році російські військові захопили українських моряків.

Як зазначала Ірина Венедіктова, ще будучи у березні в. о. глави ДБР, Портнов не впливає на хід розслідування справ щодо експрезидента. Проте у нещодавньому зверненні проти політичних репресій в Україні, яке підписала низка відомих громадських діячів, йдеться про те, що Андрій Портнов може зберігати вплив на багатьох суддів, органи слідства та прокуратуру. "Адвокати Порошенка аргументовано доводять численні процесуальні порушення, а Державне бюро розслідувань оприлюднює офіційні відеоролики з неправдивою і наклепницькою інформацію у кращих традиціях радянської пропаганди", - йдеться у зверненні. Активісти сумніваються, що кримінальні провадження, у тому числі стосовно Петра Порошенка, будуть об'єктивно розглянуті в українських судах.