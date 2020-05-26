 Порошенко не прийде на допит в ДБР - адвокати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Порошенко не прийде на допит в ДБР - адвокати

Державне бюро розслідувань викликало експрезидента України Петра Порошенка на допит як свідка у справі про картини, які нібито перемістили через кордон, приховуючи від контролю.

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка заявили, що він не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка заявили, що він не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка заявили, що він не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 29 травня, через те, що сповіщення про виклик він отримав у не передбачений законом спосіб.

ДБР викликало Порошенка на допит ще 26 травня як свідка у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю колекції з 43-х картин всесвітньо відомих художників.

Однак у той день Порошенко не прийшов на допит, бо відкривав виставку картин митців з українським корінням зі своєї колекції в музеї Івана Гончара. Тоді повістку Порошенкові вручили через його дружину Марину. Далі ДБР викликало Порошенка на допит повторно - на 29 травня, повідомляють "Українські новини". 

Утім, адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив вручення повістки Марині Порошенко. За його словами, співробітники ДБР втекли одразу з музею, "як тільки їх попросили не помахати посвідченнями, а показати належним чином". 

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На картини накладений арешт

Між тим Печерський суд Києва наклав арешт на колекцію картин Петра Порошенка у музеї Івана Гончара в Києві. Про це повідомив музей на своїй сторінці у Facebook 28 травня. В музеї зазначили, що представники ДБР пред'явили рішення Печерського райсуду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенка.

Водночас сам Порошенко запевняє, що його картини були придбані та ввезені в Україну абсолютно легально й задовго до його президентської каденції - ще 2012 року.

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