Порошенко не прийде на допит в ДБР - адвокати

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка заявили, що він не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 29 травня, через те, що сповіщення про виклик він отримав у не передбачений законом спосіб.

ДБР викликало Порошенка на допит ще 26 травня як свідка у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю колекції з 43-х картин всесвітньо відомих художників.

Однак у той день Порошенко не прийшов на допит, бо відкривав виставку картин митців з українським корінням зі своєї колекції в музеї Івана Гончара. Тоді повістку Порошенкові вручили через його дружину Марину. Далі ДБР викликало Порошенка на допит повторно - на 29 травня, повідомляють "Українські новини".

Утім, адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив вручення повістки Марині Порошенко. За його словами, співробітники ДБР втекли одразу з музею, "як тільки їх попросили не помахати посвідченнями, а показати належним чином".

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На картини накладений арешт

Між тим Печерський суд Києва наклав арешт на колекцію картин Петра Порошенка у музеї Івана Гончара в Києві. Про це повідомив музей на своїй сторінці у Facebook 28 травня. В музеї зазначили, що представники ДБР пред'явили рішення Печерського райсуду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенка.

Водночас сам Порошенко запевняє, що його картини були придбані та ввезені в Україну абсолютно легально й задовго до його президентської каденції - ще 2012 року.

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