Назар Холодницький залишився на посаді очільника САП України

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) у четвер, 26 липня, вирішила залишити на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України Назара Холодницького, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". У висновку КДКП йдеться, що Холодницький справді вчинив проступок і заслуговує на догану, але не може бути звільнений з посади відповідно до законодавства.

КДПК роздивлялась скаргу щодо Холодницького за поданням генерального прокурора України Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, які вимагали його звільнення. Його звинуватили у підбурюванні осіб до дачі неправдивих показань. Холодницький неодноразово називав звинувачення на свою адресу безпідставними.

Співробітники САП також заперечили тиск на себе з боку Холодницького. У письмових свідченнях йдеться, що він дійсно дозволяє собі підвищувати голос на підлеглих та використовувати нецензурну лексику, проте це їх не ображало. "Це не принижує моєї гідності, я також не сприймаю це як тиск на мене з боку Холодницького", - йдеться в заяві одного зі співробітників, зачитаній під час засідання, передає "Громадське радіо".

Напередодні 33 прокурори САП заявили про тиск на КДКП через розгляд висновку щодо Холодницького. Вони заявили, що "підвищена увага" окремих політиків і громадських діячів "уже перейшла межі допустимого", а критика щодо Холодницького є безпідставною.

Нагадаємо, що на початку квітня Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Артем Ситник підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також закидає Холодницькому "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів і наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП.

4 квітня НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій в робочому в кабінеті Холодницького, а саме - дані, здобуті за допомогою прослуховувального пристрою. Сам Холодницький вважає, що записи, зроблені під час проведення негласних слідчих дій у його кабінеті - це компіляція.