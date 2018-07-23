 Назар Холодницький залишився на посаді очільника САП України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Назар Холодницький залишився на посаді очільника САП України

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зберіг свою посаду. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила обмежитися лише доганою.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) у четвер, 26 липня, вирішила залишити на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України Назара Холодницького, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". У висновку КДКП йдеться, що Холодницький справді вчинив проступок і заслуговує на догану, але не може бути звільнений з посади відповідно до законодавства.

КДПК роздивлялась скаргу щодо Холодницького за поданням генерального прокурора України Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, які вимагали його звільнення. Його звинуватили у підбурюванні осіб до дачі неправдивих показань. Холодницький неодноразово називав звинувачення на свою адресу безпідставними.

Співробітники САП також заперечили тиск на себе з боку Холодницького. У письмових свідченнях йдеться, що він дійсно дозволяє собі підвищувати голос на підлеглих та використовувати нецензурну лексику, проте це їх не ображало. "Це не принижує моєї гідності, я також не сприймаю це як тиск на мене з боку Холодницького", - йдеться в заяві одного зі співробітників, зачитаній під час засідання, передає "Громадське радіо".

Напередодні 33 прокурори САП заявили про тиск на КДКП через розгляд висновку щодо Холодницького. Вони заявили, що "підвищена увага" окремих політиків і громадських діячів "уже перейшла межі допустимого", а критика щодо Холодницького є безпідставною.

DW.COM

Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ. (10.07.2018)

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтерв'ю DW відкинув критику з боку директора НАБУ Артема Ситника. Назар Холодницький наголосив, що не збирається у відставку. (10.07.2018)

Нагадаємо, що на початку квітня Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Артем Ситник підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також закидає Холодницькому "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів і наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП.

4 квітня НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій в робочому в кабінеті Холодницького, а саме - дані, здобуті за допомогою прослуховувального пристрою. Сам Холодницький вважає, що записи, зроблені під час проведення негласних слідчих дій у його кабінеті - це компіляція.

Дивитись відео 03:04
Now live
03:04 хв

Провали і досягнення САП (26.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Провали і досягнення САП (26.07.2018)  

Також за темою

Nazar Holonizky

Холодницький - борець з корупцією з доганою за плечима 26.07.2018

Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі?

НАБУ проти САП: словесний батл (13.07.2018) 13.07.2018

Директор НАБУ Артем Ситник та голова САП Назар Холодницький обмінялися взаємними звинуваченнями про помсту, прослуховування та методи НКВД.

Провали і досягнення САП (26.07.2018) 26.07.2018

Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?

Докладно

Чашка кофе ё полезно или вредно?

Які продукти подовжують життя, а які - ні (фотогалерея)

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради.  

Новобудова в Адлерсхофі: дощова вода накопичується на даху, стікає фасадом, охолоджуючи будинок

"Місто-губка": як Берлін вирішує проблему злив

Зливи, що накрили нині Київ, завдають величезну шкоду. У столиці ФРН уже знають, як реагувати на дощові аномалії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  