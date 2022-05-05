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Навчання в Німеччині

Усе про навчання в Німеччині та німецькі виші.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Навчання в Німеччині".

Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини

Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини 20.04.2022

Наявність шкільного атестата - одна з обов'язкових умов для навчання у німецькому університеті. Для тих, кому довелося тікати від війни в Україні, у Німеччині зробили виняток.
Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською

Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською 07.12.2021

Граючись, вивчити німецьку, ще й абсолютно безплатно - це можливо завдяки новому онлайн-курсу від DW. "Nicos Weg" доступний і для мобільних приладів - вчити німецьку мову можна навіть дорогою в університет чи на роботу!

Новий безкоштовний курс німецької від DW тепер й українською 07.12.2021

Граючись, вивчити німецьку, ще й абсолютно безкоштовно - це можливо завдяки новому онлайн-курсу від DW. Nicos Weg доступний і для мобільних приладів - вчити німецьку мову можна навіть дорогою в університет чи на роботу!
Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту 07.09.2021

Студенти в Німеччині можуть отримати безвідсотковий кредит від держави і мають повернути лише половину суми. Але чому так званий BAföG беруть не всі, хто потребує підтримки?
Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео) 03.05.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021)

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021) 30.04.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.

Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує плани на майбутнє молодих німців (відео)

Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує плани на майбутнє молодих німців (відео) 01.03.2021

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох молодих людей на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала молодь у ​​Берліні, як вона справляється з викликами.

Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021) 26.02.2021

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани на майбутнє багатьох молодих людей, зокрема кар'єрні. DW запитала молодь у Берліні, як вона справляється з викликами, адже в часи пандемії її проблемам приділяють найменшу увагу.

На що німці витрачають свої гроші

На що німці витрачають свої гроші 06.12.2020

Скільки в Німеччині коштує мобільний зв'язок? Скільки у німців іде грошей на транспорт? Чому вони витрачають найменше грошей на освіту? Останні статистичні дані про щомісячні витрати німців - в огляді DW.
Німеччина зсередини очима українців (відео)

Німеччина зсередини очима українців (відео) 03.12.2020

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців? 

Німеччина зсередини очима українців. Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (27.11.2020) 

Німеччина зсередини очима українців. "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (27.11.2020)  27.11.2020

Українці серед німців. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців? 
Як розпочати навчання в Німеччині в умовах пандемії

Як розпочати навчання в Німеччині в умовах пандемії 02.11.2020

У німецьких університетах поточний семестр - гібридний. Що це означає? І наскільки легко вступати до університетів з-за кордону в умовах пандемії COVID-19?
Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині

Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині 18.09.2020

Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя німецьких університетів. Утім, після "цифрового стрибка" у навчанні багато хто вимагає повернення до нормального навчання в аудиторіях.

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді 08.09.2020

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн "червоної" зони? Якими є правила карантину в Німеччині? Як і де проходити тестування на коронавірус? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.

Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту

Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту 24.08.2020

Авторалі, гребля, походи в гори: як спорт впливає на стан довкілля і навпаки? Вивченням цього питання займається унікальна кафедра Байройтського університету.

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