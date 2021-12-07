Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською

22-річний Ніко прилетів до Німеччини, щоб відвідати свою тітку. Не встиг він приземлитися в одному з німецьких аеропортів, як виникла перша непередбачувана ситуація: його сумку випадково завантажили в чуже таксі, Ніко залишився без адреси та речей. На допомогу йому приходить Емма...

Не розкриватимемо одразу всі подробиці відеоновели "Nicos Weg" ("Шлях Ніко"). Deutsche Welle спільно з Федеральним агентством з праці підготувала інноваційний мовний курс для вивчення німецької мови. Відтепер онлайн-курс "Nicos Weg" доступний і українською мовою - абсолютно безкоштовно.

Але й це ще не все. Спеціально на початківців розраховано онлайн-курс Deutschtrainer. За його допомогою можна засвоїти базову лексику німецької та навчитись правильній вимові. Краще запам'ятати слова Вам допоможуть двомовні слайдшоу.

Як три підручники німецької мови

Ніко Гонсалес - новачок у Німеччині. Мова, звичаї - все для нього поки що є чужим, як і для будь-якого іноземця, котрий вперше приїздить до країни. Разом із симпатичним іспанцем у Вас є можливість не лише вивчити німецьку, а й дізнатися більше про Німеччину. "Онлайн-курс Nicos Weg, безумовно, цікавіший за будь-який підручник і, можливо, також за будь-який класичний електронний або онлайн-курс, який Ви знали донині", - переконаний Андре Меллер (Andre Moeller), керівник мовних програм на DW.

Дивитись відео 03:27 Новий безкоштовний курс німецької від DW тепер й українською

Розважальний формат ще не означає, що навчання буде несерйозним. Обсяг курсу дорівнює вмісту приблизно трьох підручників - 14 тисяч вправ, 12 тисяч слів, чисельні аудіокліпи. Усе це Вам доведеться освоїти разом з молодим іспанцем.

На перший погляд, багато інформації, яку потрібно запам'ятати. Але не лякайтесь! Виконавець головної ролі Флоріан Вюнше (Florian Wünsche) переконаний, що до вивчення німецької мови за допомогою нового онлайн-курсу складно ставитися як до якоїсь серйозної роботи. "Гадаю, це найкращий спосіб вивчити мову. Ми, так би мовити, розважаємо нашого глядача, оскільки ми використовуємо розважальний формат як стилістичний засіб. Те, що тебе розважає - гарний фільм, захопливий сюжет, - лежить в основі курсу. І так ти вчишся, граючись", - каже актор.

Успіх гарантовано

Такий підхід знайшов підтримку з боку наукової спільноти. Германн Функ (Hermann Funk), професор Інституту вивчення німецької мови як іноземної в Університеті міста Єна, упевнений в успіху онлайн-курсу, до створення якого він теж долучився. "Історія симпатичного Ніко - чудова можливість зацікавити тих, хто вчить мову, та підтримати їх у прагненні освоїти досить складні правила німецької мови", - вважає професор.

Приєднатися до Ніко може будь-хто. Онлайн-курс розрахований як на новачків, так і на тих, хто хоче покращити вже наявні знання (рівень від A1 до B1). Проєкт "Шлях Ніко" існує вже на понад десяти мовах, до яких тепер долучилась і українська. На вищих рівнях володіння німецькою - B1 і B2 - усі вправи розроблено лише німецькою.

"Шлях Ніко" доступний і користувачам мобільних застосунків. Реєстрація користувача дозволить відстежувати прогрес у навчанні, а спеціальний тест допоможе визначити рівень володіння мовою на старті. Дорогою до університету чи на роботу Ви завжди зможете просуватися на крок уперед у вивченні німецької мови. Бажаємо Вам успіху!

Посилання на онлайн-курс німецької мови від DW:

Онлайн-курс німецької мови Nicos Weg

Онлайн-курс базового словникового запасу Deutschtrainer