 НАБУ не розслідує діяльність Burisma за часів, коли там працював Хантер Байден | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

НАБУ не розслідує діяльність Burisma за часів, коли там працював Хантер Байден

Кримінальна справа відкрита за фактом видачі у 2010-2012 дозволів на користування надрами підприємствам Burisma Limited. Період 2014 року, коли у компанії працював Хантер Байден, не є предметом розслідування.

НАБУ розслідує злочини навколо Burisma Limited лише у період 2010-2012 років

НАБУ розслідує злочини навколо Burisma Limited лише у період 2010-2012 років

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за підозрою вчинення у 2010-2012 роках неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є газовидобувна компанія Burisma Limited, кінцевим бенефіціарним власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський. Таким чином розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, та які нині є предметом міжнародної уваги, повідомило бюро у п'ятницю, 27 вересня.

"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального злочину (2010-2012 роки - Ред.), не є завданням НАБУ", - наголосили в бюро.

У травні 2014 року син тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited. Наприкінці 2014 року власник компанії Микола Злочевський покинув Україну, пізніше Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

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ГПУ розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала ці справи до НАБУ. У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій стосовно Злочевського. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко в лютому 2018 року заявив, що ГПУ не має відношення до розслідування кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, але готова сприяти антикорупційним органам у розслідуванні справ. У травні 2019 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро не закрило жодного кримінального провадження стосовно Злочевського.

Нині у США триває скандал навколо телефонної розмови американського президента Дональда Трампа з українським главою держави Володимиром Зеленським. Представники Демократичної партії закидають Трампу тиск на Зеленського для проведення в Україні розслідування щодо Хантера Байдена, який є сином його ймовірного головного конкурента на майбутніх президентських виборах. Внаслідок цього скандалу Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента Трампа.

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