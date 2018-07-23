НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) завершили досудове розслідування стосовно народного депутата України Олександра Онищенка. Про це у НАБУ повідомили в п'ятницю, 27 липня, на наступний день після завершення процедури.

Онищенка підозрюють в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу. Ідеться про угоди про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", так звану газову справу. Політик не в Україні, отже про це повідомили його адвокатів, додали в НАБУ, те ж саме стосується фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації.

За версією слідства, Онищенко заснував та керував злочинною організацією, учасники якої з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 мільярнда гривень на продажі природного газу. Через це держкомпанії "Укргазвидобування" нанесли спричинено збитки в сумі більш ніж 740 мільйонів гривень. НАБУ встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.

Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них направлені до суду. Сім підозрюваних, в тому числі позбавлений імунітету Онищенко, перебувають у розшуку.

Нагадаємо, нещодавно іспанський суд ухвалив рішення про екстрадицію до України обвинувачуваного у шахрайстві і корупції народного депутата Олександра Онищенка, який переховується від слідства. Утім, питання про примусове повернення нардепа-утікача Онищенка в Україну є "непростим і вимагає ретельного вивчення", кажуть опитані DW іспанські юристи.