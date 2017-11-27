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Справа Онищенка

У квітні 2024 року ВАКС заочно засудив Олександра Онищенка до 15 років тюрми по "газовій справі".

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Докладно

Олександр Онищенко

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

В поліції німецького Аахена заявили, що їм нічого не відомо про затримання українського підприємця Олександра Онищенка.
Суспільство4 грудня 2019 р.
ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка

ЦВК оскаржила рішення щодо реєстрації Онищенка на вибори

ЦВК оскаржила рішення щодо реєстрації Онищенка на вибори

Рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах є необґрунтованим, заявила ЦВК.
Суспільство23 червня 2019 р.
Олександр Онищенко

САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка

САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у "газовій справі" Онищенка.
Політика18 лютого 2019 р.
Олександр Онищенко у НАБУ (архівне фото)

НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка

НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка

Депутат-утікач перебуває не в Україні, тож про результати НАБУ повідомило його адвокатам.
Політика27 липня 2018 р.
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Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)

Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)

Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
Політика8 грудня 2017 р.02:00 хв.
Роман Насіров

Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті

Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті

Шевченківський районний суд Києва розпочне розгляд по суті справи відстороненого глави ДФС Романа Насірова 7 грудня.
Суспільство27 листопада 2017 р.
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