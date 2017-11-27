You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Справа Онищенка
У квітні 2024 року ВАКС заочно засудив Олександра Онищенка до 15 років тюрми по "газовій справі".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка
Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка
В поліції німецького Аахена заявили, що їм нічого не відомо про затримання українського підприємця Олександра Онищенка.
Суспільство
04.12.2019
4 грудня 2019 р.
ЦВК оскаржила рішення щодо реєстрації Онищенка на вибори
ЦВК оскаржила рішення щодо реєстрації Онищенка на вибори
Рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах є необґрунтованим, заявила ЦВК.
Суспільство
23.06.2019
23 червня 2019 р.
САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка
САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у "газовій справі" Онищенка.
Політика
18.02.2019
18 лютого 2019 р.
НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка
НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка
Депутат-утікач перебуває не в Україні, тож про результати НАБУ повідомило його адвокатам.
Політика
27.07.2018
27 липня 2018 р.
Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)
Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)
Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
Політика
08.12.2017
8 грудня 2017 р.
02:00 хв.
Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті
Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті
Шевченківський районний суд Києва розпочне розгляд по суті справи відстороненого глави ДФС Романа Насірова 7 грудня.
Суспільство
27.11.2017
27 листопада 2017 р.
Показати більше
Реклама