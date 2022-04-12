Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ

У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.