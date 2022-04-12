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Мінськ

Мінськ - столиця Білорусі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мінськ"

Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився

Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився 12.04.2022

Білорусь вручила послу Німеччини в Мінську ноту протесту через те, що її та російських офіційних представників попросили не брати участь в пам'ятних заходах до 77-ї річниці звільнення концтабору Бухенвальд.
Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ 12.04.2022

Активіст і блогер Антон Мотолько розповів DW про пересування військової техніки РФ у Білорусі та мародерство російських військових.
Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка 30.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. У розмові, що тривала півтори години, згадали і Білорусь - але так, що у частини білорусів це викликало обурення, вважає Саша Романова.
Операційні працюють нон-стоп. Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі?

"Операційні працюють нон-стоп". Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі? 16.03.2022

З початком війни в медустанови Білорусі стали надходити поранені російські військові. Але відомо про це дуже мало. Чому, куди та з якими травмами їх госпіталізують? Що вдалося дізнатись DW.
Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ

Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ 10.02.2022

У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.
Закрита зона: що відбувається на східному кордоні Польщі

Закрита зона: що відбувається на східному кордоні Польщі 28.01.2022

Уже кілька місяців польський бік кордону з Білоруссю є закритою зоною для усіх сторонніх, для волонтерів та навіть для журналістів. Тепер у супроводі прикордонників журналістам усе ж дозволили там побувати. Репортаж DW.
США можуть вжити заходів, якщо Білорусь підтримає напад Росії на Україну

США можуть вжити заходів, якщо Білорусь підтримає напад Росії на Україну 26.01.2022

Якщо Мінськ допустить вторгнення російських військ в Україну зі своєї території, Вашингтон вживатиме відповідних заходів. Йдеться про перегляд розміщення військ НАТО в країнах-сусідках Білорусі.
Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод

Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод 21.12.2021

За словами Зеленського, Україна готова виконувати мінські домовленості та навіть створила план з 10 кроків їх реалізації. Втім, його деталі президент не уточнив.
МЗС Білорусі назвав санкції ЄС варварськими

МЗС Білорусі назвав санкції ЄС "варварськими" 03.12.2021

Мінськ відреагував на п'ятий пакет санкцій ЄС, запроваджених щодо режиму Олександра Лукашенка за інструменталізацію мігрантів.
Ставлення білорусів до мігрантів: фінансують диктатора vs вони такі, як ми

Ставлення білорусів до мігрантів: "фінансують диктатора" vs "вони такі, як ми" 18.11.2021

Білоруси розділилися у ставленні до мігрантів та шукачів притулку, які скористалися білоруською політичною кризою, аби потрапити до Європи.
Боррель та Макей обговорили ситуацію з біженцями на кордоні

Боррель та Макей обговорили ситуацію з біженцями на кордоні 14.11.2021

Мінськ обіцяє скоротити потік біженців та наголошує на "безперспективності санкцій". Жозеп Боррель закликав допустити до кордону гуманітарні організації.
США вкрай стурбовані ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі

США вкрай стурбовані ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі 13.11.2021

Вашингтон сповістив Москву та Мінськ про стурбованість скупченням нелегальних мігрантів біля кордону Євросоюзу, заявив президент США Джо Байден.
Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео)

Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео) 12.11.2021

Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.
Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством 12.11.2021

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Туреччина заборонила продавати квитки на Мінськ громадянам Сирії та Іраку

Туреччина заборонила продавати квитки на Мінськ громадянам Сирії та Іраку 12.11.2021

На літаки з Туреччини до Мінська відтепер заборонено продавати квитки громадянам Сирії, Ємену та Іраку, повідомляє управління цивільної авіації в Анкарі.

У Мінську затримали чемпіонку світу з фристайлу Романовську

У Мінську затримали чемпіонку світу з фристайлу Романовську 11.11.2021

Дворазову чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську затримали після тренування і збираються судити. У серпні 2020 року вона разом із іншими спортсменами підписала відкритого листа за чесні вибори у Білорусі.
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