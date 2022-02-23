Мінські угоди з врегулювання конфлікту на сході України.

Мінський протокол, який називають ще "Мінськ-1", було підписано на початку вересня 2014 року. Мета угоди досягти припинення бойових дій на сході України. Протокол складається з 12 пунктів, серед яких ухвалення Закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, забезпечення проведення дострокових місцевих виборів, виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України, звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". У ніч на 20 вересня 2014 року в Мінську був ухвалений меморандум про про припинення вогню, зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-кілометрової зони безпеки в Україні. На саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання Мінських угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ, який ще називають "Мінськ-2", підписала контактна група в складі представників України, Росії та самопроголошених "народних республік".