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Мінські угоди

Мінські угоди з врегулювання конфлікту на сході України.

Мінський протокол, який називають ще "Мінськ-1", було підписано на початку вересня 2014 року. Мета угоди досягти припинення бойових дій на сході України. Протокол складається з 12 пунктів, серед яких ухвалення Закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, забезпечення проведення дострокових місцевих виборів, виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України, звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". У ніч на 20 вересня 2014 року в Мінську був ухвалений меморандум про про припинення вогню, зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-кілометрової зони безпеки в Україні. На саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання Мінських угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ, який ще називають "Мінськ-2", підписала контактна група в складі представників України, Росії та самопроголошених "народних республік".

Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну

Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну 23.02.2022

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Путін розтоптав мінські угоди щодо Донбасу. Водночас вона висловилась за продовження діалогу з Москвою задля деескалації кризи.
Генсек ООН про російські війська на Донбасі: Вони не миротворці

Генсек ООН про російські війська на Донбасі: "Вони не миротворці" 23.02.2022

Генсек ООН назвав визнання Росією "ЛДНР" порушенням територіальної цілісності України. Москва вважає, що Гутерріш не має повноважень для таких висловлювань.

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих ДНР та ЛНР суперечить мінським угодам

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам 22.02.2022

В ОБСЄ глибоко шкодують про рішення президента РФ Путіна визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР". СММ ОБСЄ зафіксувала понад три тисячі порушень перемир'я на сході України.
Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України

Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України 19.02.2022

В українській делегації у ТКГ вважають, що дії РФ свідчать про її "свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації" та "ставлять під сумнів щирість заяв" керівництва РФ про відсутність агресивних намірів щодо України.
Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною

Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною 18.02.2022

Ще ніколи на Мюнхенській безпековій конференції не говорили так багато про Україну. Причина - побоювання воєнного вторгнення в Україну з боку Росії. Репортаж DW із Мюнхена.
Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія

Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія 16.02.2022

За даними групи "Рейтинг", 63 відсотки опитаних підтримують перегляд мінських домовленостей та підписання нових. Водночас лише 11 відсотків опитаних вважають, що Україна має виконати їх.
Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви

Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви 16.02.2022

Переговори канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 15 лютого тривали менше, ніж очікували спостерігачі. Про що це каже? DW опитала кількох німецьких експертів щодо Росії.

Німецький дипломат про загрозу вторгнення РФ, роль США і Північний потік-2 (15.02.2022)

Німецький дипломат про загрозу вторгнення РФ, роль США і "Північний потік-2" (15.02.2022) 15.02.2022

Військова можливість вторгнення Росії в Україну існує, але чи є політичні наміри? Багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW поділився своїми порадами щодо вирішення російсько-українського конфлікту. Україна стане головною темою цьогорічної Мюнхенської конференції, яка відбудеться з 18 по 20 лютого.
Макрон бачить шанс для дипломатії у конфлікті навколо України

Макрон бачить шанс для дипломатії у конфлікті навколо України 08.02.2022

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон нагадав про необхідність повного виконання Мінських угод. Безпека Європи та відмова країнам у праві на членство у НАТО несумісні, додав він.
Ердоган знову пропонує Туреччину як майданчик для саміту РФ та України

Ердоган знову пропонує Туреччину як майданчик для саміту РФ та України 03.02.2022

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що його країна готова прийняти українсько-російську зустріч на рівні лідерів або на технічному рівні.
Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну

Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну 01.02.2022

Секретар РНБО закликає до перегляду мінських угод і застерігає, що дотримуватися їх у такому вигляді, як вони є зараз, небезпечно для України.
Ексрадник Меркель: Єдність Заходу щодо України вразила Росію

Ексрадник Меркель: Єдність Заходу щодо України вразила Росію 25.01.2022

Захід надіслав чіткий сигнал Росії, який здатний зупинити її від вторгнення в Україну, заявив в інтерв'ю DW майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на пів року

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на пів року 13.01.2022

Оскільки РФ не виконала повністю мінські угоди, Євросоюз продовжив до серпня санкції щодо окремих секторів російської економіки.
ЄС вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії

ЄС вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії 17.12.2021

Рішення продовжити економічні санкції щодо Росії ухвалили одноголосно. Брюссель закликав Москву виконати мінські угоди.
Командувач ООС: Україну захистить повітряний щит, а не стіна на кордоні

Командувач ООС: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні 10.12.2021

Чи готові українські військові на Донбасі відбити наступ Росії та керованих нею бойовиків, в інтерв'ю DW розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України Олександр Павлюк.
Загострення на кордонах України: нова глава МЗС ФРН пригрозила Росії санкціями

Загострення на кордонах України: нова глава МЗС ФРН пригрозила Росії санкціями 09.12.2021

Нова міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок застерегла Росію від військової ескалації проти України та пообіцяла працювати над дипломатичним вирішенням конфлікту.
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