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Російські війська продовжують наступ на території України. Однак на зміну швидким наступальним діям бої перейшли у фазу затяжної війни, заявили у міноборони України.
Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
59-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 23 квітня.
55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.
Попри переможні заяви, Росії не вдається взяти Маріуполь під повний контроль. Журналісти вперше за довгий час зафільмували, як виглядають вулиці міста поблизу ММК ім. Ілліча.
52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події першої половини суботи, 16 квітня.
Росія 40-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня.
Росія 39-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини неділі, 3 квітня.
Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня.
Росія 35-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 30 березня.
Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 лютого.
Призов резервістів на військову службу розпочинається у середу. Напередодні відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Олексій Данілов попереджає про загрозу провокацій на непідконтрольному Донбасі, як-то підриву будинків чи автобусів, щоб звинуватити в них Україну та для ескалації ситуації.
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