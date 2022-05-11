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Міноборони України

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу 11.05.2022

Російські війська продовжують наступ на території України. Однак на зміну швидким наступальним діям бої перейшли у фазу затяжної війни, заявили у міноборони України.
Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих

Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters

У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters 23.04.2022

59-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 23 квітня.
Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр

Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.

Маріуполь: "серце війни" продовжує битися (17.04.2022) 17.04.2022

Попри переможні заяви, Росії не вдається взяти Маріуполь під повний контроль. Журналісти вперше за довгий час зафільмували, як виглядають вулиці міста поблизу ММК ім. Ілліча.
В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора

В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора 16.04.2022

52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події першої половини суботи, 16 квітня.
Меркель досі вважає правильним рішення щодо України на саміті НАТО 2008

Меркель досі вважає правильним рішення щодо України на саміті НАТО 2008 04.04.2022

Росія 40-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня.
Через війну український експорт знизився вдвічі

Через війну український експорт знизився вдвічі 03.04.2022

Росія 39-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини неділі, 3 квітня.
Україна та РФ продовжують переговори у відеоформаті

Україна та РФ продовжують переговори у відеоформаті 01.04.2022

Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня.
У Кремлі не бачать прориву у переговорах з Україною

У Кремлі не бачать прориву у переговорах з Україною 30.03.2022

Росія 35-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 30 березня.
По Києву завдаються ракетні удари - міноборони України

По Києву завдаються ракетні удари - міноборони України 25.02.2022

Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 лютого.
Російська агресія: в Україні 23 лютого стартує призов резервістів

Російська агресія: в Україні 23 лютого стартує призов резервістів 23.02.2022

Призов резервістів на військову службу розпочинається у середу. Напередодні відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі 18.02.2022

Олексій Данілов попереджає про загрозу провокацій на непідконтрольному Донбасі, як-то підриву будинків чи автобусів, щоб звинуватити в них Україну та для ескалації ситуації.

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