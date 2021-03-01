 М′янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

М'янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах

Під час акцій протесту проти військової хунти 3 березня у М'янмі силовики знову стріляли по демонстрантах. Понад 30 людей загинули.

Протестувальники у М'янмі

Протестувальники у М'янмі

У М'янмі під час акції протесту у середу, 3 березня, силовики застосувалибойові набої проти демонстрантів. 33 людини, які виступали проти хунти у різних містах країни, загинули, десятки - поранені, повідомляє AP.

Масові протести в М'янмі проти військової хунти не припиняються, попри насильство й жорсткі дії з боку поліції. Це був вже 30-й день протестів. Крім бойових набоїв, сили безпеки також широко застосовують сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі.

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Між тим Рада Безпеки ООН планує знову зібратися, щоб обговорити ситуацію у цій азійській країні. Як повідомили dpa кілька неназваних дипломатів, Великобританія звернулася з проханням про проведення 5 березня зустрічі за закритими дверима в Нью-Йорку з цією метою.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових. 

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