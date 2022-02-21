Мюнхенська конференція з безпеки

Велика сімка: Росія має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації

Країни Великої сімки стурбовані, що Росія може використати "постановочні інциденти" як привід для подальшого вторгнення в Україну. Москва має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації, зазначили у G7.