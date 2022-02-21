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Мюнхенська конференція з безпеки

Упродовж десятиліть Мюнхенська конференція з безпеки є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, пов'язаних з політикою безпеки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мюнхенська конференція з безпеки".

Європейська преса: час конкретизувати санкції проти Росії

Європейська преса: час конкретизувати санкції проти Росії 21.02.2022

Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки був зустрітий хвилею схвальних відгуків. Чи мав він такий резонанс і на Заході? Огляд європейської преси.
Коментар: Мюнхенська конференція - запізніла відповідь Заходу Москві

Коментар: Мюнхенська конференція - запізніла відповідь Заходу Москві 20.02.2022

На Мюнхенській конференції з безпеки лідери країн Заходу одноголосно обіцяли надати відповідь на російську агресію в Україні. Правильна, але запізніла реакція, вважає Роман Гончаренко.
Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України

Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України 20.02.2022

Шарль Мішель заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що з Росією слід вести жорсткіший діалог. За його словами, Москва помиляється, якщо сподівається послабити Захід та Україну.
Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів 20.02.2022

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування розглянуть до кінця березня.
Велика сімка: Росія має вплинути на ЛНР та ДНР для деескалації

Велика сімка: Росія має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації 20.02.2022

Країни Великої сімки стурбовані, що Росія може використати "постановочні інциденти" як привід для подальшого вторгнення в Україну. Москва має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації, зазначили у G7.
Прем'єрка Естонії про Україну: Ми втрачали незалежність і не бажаємо цього іншим

Прем'єрка Естонії про Україну: Ми втрачали незалежність і не бажаємо цього іншим 20.02.2022

На тлі ескалації російсько-українського конфлікту прем'єрка Естонії Кая Каллас поговорила з DW про допомогу Таллінна Києву, європейську перспективу для України та санкції проти Москви.
Мюнхенська промова Зеленського: прохання про допомогу та ляпаси Заходу

Мюнхенська промова Зеленського: прохання про допомогу та ляпаси Заходу 20.02.2022

Незважаючи на ймовірність російського вторгнення в Україну, її президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Його промова може увійти до історії. Репортаж DW.

Віцепрезидентка США: Росія веде агресію за точним сценарієм

Віцепрезидентка США: Росія веде агресію за точним сценарієм 19.02.2022

Камала Харріс підтвердила збільшення кількості американського контингенту НАТО у Східній Європі і запевнила, що Альянс буде "захищати кожен сантиметр території країн-членів".

Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України

Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України 19.02.2022

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції закликав надати Україні безпекові гарантії та ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму.
Очільниця Єврокомісії: Загрози Москви можуть повністю перекроїти світопорядок

Очільниця Єврокомісії: Загрози Москви можуть повністю перекроїти світопорядок 19.02.2022

Мислення з "темного минулого" може коштувати Росії благополучного майбутнього, заявила очільниця Європейської комісії на Мюнхенській безпековій конференції.
Кулеба: Ми приїхали до Мюнхена за конкретними домовленостями щодо безпеки України

Кулеба: Ми приїхали до Мюнхена за конкретними домовленостями щодо безпеки України 19.02.2022

Київ очікує від Мюнхенської конференції з безпеки конкретних домовленостей щодо гарантій для України, повідомив у розмові з DW голова українського МЗС Дмитро Кулеба.
Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України

Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України 19.02.2022

Загроза військового вторгнення РФ в Україну стала головною темою Мюнхенської конференції з безпеки. DW поговорила з британським істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про його враження та прогнози.
Канцлер ФРН попередив Росію про високу ціну нападу на Україну

Канцлер ФРН попередив Росію про "високу ціну" нападу на Україну 19.02.2022

Олаф Шольц на Мюнхенській конференції з безпеки закликав використовувати будь-які можливості дипломатії для врегулювання конфлікту навколо України, але "без наївності".
Володимир Зеленський підтвердив участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Володимир Зеленський підтвердив участь у Мюнхенській конференції з безпеки 19.02.2022

Цього року Мюнхенську конференцію з безпеки присвячено актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з низкою західних лідерів.
Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною

Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною 18.02.2022

Ще ніколи на Мюнхенській безпековій конференції не говорили так багато про Україну. Причина - побоювання воєнного вторгнення в Україну з боку Росії. Репортаж DW із Мюнхена.
Бербок: Постачання Україні зброї може загрожувати нормандському формату

Бербок: Постачання Україні зброї може загрожувати "нормандському формату" 18.02.2022

Анналена Бербок вважає, що Німеччині, з огляду на її історію, не слід "розвертати на 180 градусів курс" щодо постачання зброї України. При цьому глава МЗС наголосила, що ФРН - "найбільший донор в українську економіку".
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