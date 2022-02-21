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Упродовж десятиліть Мюнхенська конференція з безпеки є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, пов'язаних з політикою безпеки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мюнхенська конференція з безпеки".
Загроза військового вторгнення РФ в Україну стала головною темою Мюнхенської конференції з безпеки. DW поговорила з британським істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про його враження та прогнози.
Цього року Мюнхенську конференцію з безпеки присвячено актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з низкою західних лідерів.
Анналена Бербок вважає, що Німеччині, з огляду на її історію, не слід "розвертати на 180 градусів курс" щодо постачання зброї України. При цьому глава МЗС наголосила, що ФРН - "найбільший донор в українську економіку".