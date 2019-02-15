 Мюнхенська конференція з безпеки: кулуарна дипломатія на найвищому рівні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Мюнхенська конференція з безпеки: кулуарна дипломатія на найвищому рівні

На Мюнхенській конференції з безпеки щороку обговорюють ситуацію з безпекою у світі на найвищому політичному рівні. Однак форум є не лише майданчиком для виступів та дискусій, а й лабораторією кулуарної дипломатії.

Мюнхенська конференція з безпеки починає роботу у п'ятницю, 15 лютого

Мюнхенська конференція з безпеки починає роботу у п'ятницю, 15 лютого

Близько 35 глав держав та урядів, біля 80 міністрів закордонних справ та оборони, близько 600 експертів з політики безпеки - голова форуму Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) говорить про "найбільшу і найважливішу"  Мюнхенську конференцію з безпеки  з часу його заснування понад 50 років тому. У п'ятницю, 15 лютого, починається не лише щільно розпланована 48-годинна програма з десятком заходів, на яких виступатимуть, доповідатимуть та дискутуватимуть президенти, міністри оборони й глави МЗС - у тому числі з супротивних таборів, які між собою ворогують і сперечаються. Конференція також є лабораторією дипломатичних можливостей для визначення різних позицій та пошуку точок дотику. За закритими дверима та без зайвого галасу.

Місце проведення конференції створює для цього ідеальні умови. Багатий на традиції та історію готель Bayerischer Hof охоплює численні будівлі, одна з яких переходить в іншу. Заплутаність коридорів дуже пасує для кулуарної дипломатії. Килими приглушують кроки. Нескінченними сходами й переходами можна безпечно дістатися до кімнат, не перетинаючись із журналістами, фотографами й іншими небажаними відвідувачами. Організатори конференції зарезервували близько 100 кімнат для зустрічей за зачиненими дверима.

У готелі Bayerischer Hof є багато кімнат для конфіденційних зустрічей

У готелі Bayerischer Hof є багато кімнат для конфіденційних зустрічей

Платформа оперативної політики

"Мюнхенська конференція з безпеки - це місце, де можна тестувати ідеї, створювати альянси і готувати, або хоча б розпочинати мирний процес", - самовпевнено заявляє багаторічний голова конференції Вольфґанґ Ішинґер. При цьому він має на увазі не лише програму форуму. За його словами, це - "вершина айсберга". Не менш важливими є конфіденційні зустрічі міжнародних делегацій на полях конференції. Саме вони перетворюють її на платформу оперативної політики.

В інтерв'ю журналу "Міжнародна політика" Ішинґер наводить у приклад укладання Договору про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Росію й США. За його словами, перемовини щодо цього підписання договору почалися з розмови на полях конференції в Мюнхені 2009 року. Двома роками пізніше тодішня держсекретарка США Гілларі Клінтон та її російський колега Сергій Лавров підписали ратифікаційну грамоту договору так само в Мюнхені. Коли приміщення та перекладачі створюють усі умови для конфіденційних зустрічей, для яких навіть дорогу не треба переходити - багато хто цим користується. Не вдаючись у деталі, Ішинґер також розповів про американців, які скористалися шансом для того, щоб провести "справжню розмову з іранцями".

Місце проведення конференції під посиленою охороною

Місце проведення конференції під посиленою охороною

Порожні місця в залі - повні кулуари

Тож коли у конференц-залі будуть порожні місця - навіть під час виступів канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) або віце-президента США Майка Пенса - то певно не через те, що учасники форуму хочуть помилуватися красотами Мюнхена. Радше вони саме перебувають на одній із двосторонніх зустрічей, яких лише торік, за даними організаторів конференції, було близько 2200. Ці двосторонні, а часом і тристоронні зустрічі стали невід'ємною частиною конференції, підкреслює Тобіас Бунде (Tobias Bunde), відповідальний за змістовну частину форуму. "Для багатьох урядів Мюнхенська конференція з безпеки - це дуже дієвий та ефективний шлях зустрітися з багатьма іншими представниками урядів за дуже короткий час. Інакше для цього треба було би долати багато кілометрів літаком", - додає він.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер представляє програму цьогорічного форуму

Не твітити, а говорити

Однак нині замість тонкої дипломатії зовнішня політика часто робиться за допомогою мережі мікроблогів Twitter. Особливо президент США Дональд Трамп часто дивує як союзників, так і супротивників тим, що оголошує визначальні для зовнішньої політики рішення через Twitter. Однак пряма розмова під час конференції - як із друзями, так і з супротивниками - не втратила значення, скажімо, для Анґели Меркель. "Адже ми є свідками того, що й сьогодні існує велика кількість конфліктів", - зазначає канцлерка Німеччини. За її словами, світ хоч і перестав бути біполярним, однак набули ваги "локальні конфлікти та інші виклики, як, наприклад, тероризм". Тож і зараз, вважає Меркель, прямі розмови так само важливі, як і під час "холодної війни", в ході якої Мюнхенська конференція, що відбувається з 1963 року, зробила собі ім'я.

Цього року в Мюнхені чекають на найбільшу за всю історію конференції американську делегацію. Окрім віце-президента США Майка Пенса, у ній має взяти участь також держсекретар Майк Помпео, виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шенахен та речниця Конгресу США Ненсі Пелосі. Це дає надію на те, що й у Вашингтоні шукають шляхів поза Twitter-дипломатією.

Дивитись відео 01:12
Now live
01:12 хв

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії

DW.COM

Мюнхенська конференція з безпеки: уламки світового ладу на тлі суперництва США, Китаю й РФ

Світовий порядок розпадається. Занепокоєні європейці задаються питанням: "Хто може зібрати його докупи?" Це головна тема цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого. (11.02.2019)  

Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Через протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з громадянами, заявили в Єлисейському палаці. (07.02.2019)  

Глава Мюнхенської конференції: Європейський Союз все ще живий та здоровий

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер розповів в інтерв'ю DW чому цього року на форум не приїде Макрон та як поведуть себе США та РФ. (09.02.2019)  

Трамп різко відповів на нові погрози з КНДР

Президент США Дональд Трамп відреагував у Twitter на заяву глави МЗС Північної Кореї про "візит" ракет КНДР до США. (24.09.2017)  

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії  

Також за темою

Weltkugel 3D Puzzle

Мюнхенська конференція з безпеки: уламки світового ладу на тлі суперництва США, Китаю й РФ 11.02.2019

Світовий порядок розпадається. Занепокоєні європейці задаються питанням: "Хто може зібрати його докупи?" Це головна тема цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого.

Deutschland Münchner Sicherheitskonferenz

У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав 15.02.2019

Міжнародна конференція з безпеки, що відкривається у Мюнхені, має стати "найважливішою і найбільшою" за свою історію, каже голова форуму Вольфґанґ Ішинґер.

Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz

Глава Мюнхенської конференції: Європейський Союз все ще живий та здоровий 09.02.2019

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер розповів в інтерв'ю DW чому цього року на форум не приїде Макрон та як поведуть себе США та РФ.

Реклама

Докладно

Віце-президент США Майк Пенс (ліворуч) та президент Польщі Анджей Дуда у Варшаві

Близькосхідна конференція у Варшаві - суперечливий сигнал

Близькосхідна конференція у Варшаві показала, із яким тиском США доведеться рахуватися Європі, вважає Розалія Романець. 

A380

Припинення виробництва літаків A380 - крах надій

Припинення виробництва A380 ще не означає кінця європейського літакобудування, вважає Генрік Беме. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  