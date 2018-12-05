Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати

У "російській справі" колишній радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Флінн може уникнути в'язниці. В оприлюдненому у вівторок, 4 грудня, листі до федерального суду спецпрокурор Роберт Мюллер попросив відмовитися від ув'язнення, пояснюючи це зокрема "значною підтримкою" слідства з боку Флінна, повідомляє агентство AFP. Флінн визнав свою провину ще в 2017 році, а саме брехню щодо зв'язків з росіянами.

На думку спецпрокурора, завдяки співпраці зі слідством Флінн заслуговує лише на незначне покарання, яке "не включає позбавлення волі". Мюллер зазначив, що екс-радник Дональда Трампа давав свідчення 19 разів, зокрема ті, які вказують на вірогідні незаконні контакти команди Трампа - серед інших його зятя, Джареда Кушнера - з росіянами. На думку прокуратури, його слова можуть стати основою доказів зв'язків Кремля із оточенням Трампа, зазначає агентство AP.

Флінн став першим, хто визнав провину у справі про ймовірне втручання Москви в президентську кампанію в США 2016 року. Він збрехав ФБР про свої контакти з представниками російської влади, а саме послом РФ у США Сергієм Кисляком, у грудні 2016 року, коли Трамп вже був обраним президентом. Через скандал Флінн мусив подати у відставку з посади радника президента після трьох тижнів роботи, коли ЗМІ написали про те, що він, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти Росії з Кисляком. Згодом було оприлюднено нову податкову декларацію Флінна, згідно з якою підтвердилося отримання ним гонорарів від російських компаній або від пов'язаних з російським бізнесом американських фірм.

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