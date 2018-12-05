 Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати

Майкл Флінн дуже допоміг слідству щодо контактів команди Трампа з росіянами, пише Роберт Мюллер. Екс-радник президента давав свідчення 19 разів.

Майкл Флінн майже не контактує з пресою (архівне фото)

Майкл Флінн майже не контактує з пресою (архівне фото)

У "російській справі" колишній радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Флінн може уникнути в'язниці. В оприлюдненому у вівторок, 4 грудня, листі до федерального суду спецпрокурор Роберт Мюллер попросив відмовитися від ув'язнення, пояснюючи це зокрема "значною підтримкою" слідства з боку Флінна, повідомляє агентство AFP. Флінн визнав свою провину ще в 2017 році, а саме брехню щодо зв'язків з росіянами.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список запитань в рамках розслідування імовірного втручання Москви в американські вибори.

Зізнання екс-радника президента США Майкла Флінна щодо можливого втручання РФ у президентські вибори має важливе значення для слідства. Однак, як це вплине на Дональда Трампа? (04.12.2017)

Екс-радник Дональда Трампа, генерал у відставці Майкл Флінн визнав себе винним у наданні ФБР неправдивої інформації про розмову з російським послом Сергієм Кисляком. (01.12.2017)

На думку спецпрокурора, завдяки співпраці зі слідством Флінн заслуговує лише на незначне покарання, яке "не включає позбавлення волі". Мюллер зазначив, що екс-радник Дональда Трампа давав свідчення 19 разів, зокрема ті, які вказують на вірогідні незаконні контакти команди Трампа - серед інших його зятя, Джареда Кушнера - з росіянами. На думку прокуратури, його слова можуть стати основою доказів зв'язків Кремля із оточенням Трампа, зазначає агентство AP.

Флінн став першим, хто визнав провину у справі про ймовірне втручання Москви в президентську кампанію в США  2016 року. Він збрехав ФБР про свої контакти з представниками російської влади, а саме послом РФ у США Сергієм Кисляком, у грудні 2016 року, коли Трамп вже був обраним президентом. Через скандал Флінн мусив подати у відставку з посади радника президента після трьох тижнів роботи, коли ЗМІ написали про те, що він, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти Росії з Кисляком. Згодом було оприлюднено нову податкову декларацію Флінна, згідно з якою підтвердилося отримання ним гонорарів від російських компаній або від пов'язаних з російським бізнесом американських фірм.

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І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018)

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

    Автор: Світлана Кореновська


DW.COM

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (01.08.2017)  

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І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018)  

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