Мюллер просить суд не відправляти екс-радника Трампа за ґрати

У "російській справі" колишній радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Флінн може уникнути в'язниці. В оприлюдненому у вівторок, 4 грудня, листі до федерального суду спецпрокурор Роберт Мюллер попросив відмовитися від ув'язнення, пояснюючи це зокрема "значною підтримкою" слідства з боку Флінна, повідомляє агентство AFP. Флінн визнав свою провину ще в 2017 році, а саме брехню щодо зв'язків з росіянами.
На думку спецпрокурора, завдяки співпраці зі слідством Флінн заслуговує лише на незначне покарання, яке "не включає позбавлення волі". Мюллер зазначив, що екс-радник Дональда Трампа давав свідчення 19 разів, зокрема ті, які вказують на вірогідні незаконні контакти команди Трампа - серед інших його зятя, Джареда Кушнера - з росіянами. На думку прокуратури, його слова можуть стати основою доказів зв'язків Кремля із оточенням Трампа, зазначає агентство AP.
Флінн став першим, хто визнав провину у справі про ймовірне втручання Москви в президентську кампанію в США 2016 року. Він збрехав ФБР про свої контакти з представниками російської влади, а саме послом РФ у США Сергієм Кисляком, у грудні 2016 року, коли Трамп вже був обраним президентом. Через скандал Флінн мусив подати у відставку з посади радника президента після трьох тижнів роботи, коли ЗМІ написали про те, що він, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти Росії з Кисляком. Згодом було оприлюднено нову податкову декларацію Флінна, згідно з якою підтвердилося отримання ним гонорарів від російських компаній або від пов'язаних з російським бізнесом американських фірм.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
Автор: Світлана Кореновська