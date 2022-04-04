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Музеї

У Національній галереї Лондона перейменували картину Дега Російські танцівниці

У Національній галереї Лондона перейменували картину Дега "Російські танцівниці" 04.04.2022

Дискусії про назву полотна французького імпресіоніста Едгара Дега йшли давно, але зараз настав слушний момент перейменувати його в "Українських танцівниць", заявили у музеї.
За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО 02.04.2022

Список пошкоджених війною в Україні об'єктів містить 29 релігійних споруд, 16 історичних місць, чотири музеї і чотири пам'ятники, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, список неповний, визнають у самій організації.
Справа скіфського золота: судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" з музеїв анексованого Криму має бути повернена державі Україна. У Києві - тріумфують. Кримські музеї готують касацію.
Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу 01.08.2021

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.
Новий музей Берліна: Форум Гумбольдтів відкрили для публіки

Новий музей Берліна: "Форум Гумбольдтів" відкрили для публіки 27.07.2021

Сталося! У Берліні відкрився для відвідувачів "Форум Гумбольдтів". У відновленій будівлі Берлінського палацу можна відвідати відразу шість виставок.

Які залишились спогади про дитинство під час конфлікту на сході (01.07.2021) 01.07.2021

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.

80-річчя нападу Гітлера на СРСР: президент ФРН виголосив промову, посол України не прийшов (18.06.2021) 18.06.2021

Сумну річницю - 80 років нападу гітлерівської Німеччини на СРСР - відзначили у Берліні. Зокрема, їй присвятив свій виступ президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у Німецько-Російському музеї. У церемонії, однак, відмовився брати участь посол України в ФРН Андрій Мельник.

Антисемітизм для початківців: яка мета цієї виставки в Берліні?

"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні? 17.06.2021

Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї

Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї 16.06.2021

Виставка з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР проходить в музеї, в назві якого згадана лише Росія. Це "образливо з точки зору українців", заявив український посол Андрій Мельник.
Берлін: вхід до музеїв раз на місяць стане безкоштовним

Берлін: вхід до музеїв раз на місяць стане безкоштовним 15.06.2021

Проєкт "Музейна неділя", у якому беруть участь понад 60 музеїв німецької столиці, стартує на початку липня. Надалі ж вхід до більшості музеїв Берліна буде безкоштовним кожної першої неділі місяця.

Коронавірус: у Нідерландах відкрили кінотеатри, музеї та ресторани

Коронавірус: у Нідерландах відкрили кінотеатри, музеї та ресторани 05.06.2021

В країні ввели нові послаблення - відкрито культурні заклади, а кафе і ресторанам дозволили приймати гостей в закритих приміщеннях. Всі квитки швидко розпродали, а столики забронювали.
Уряд Нідерландів оголосив про закінчення локдауну

Уряд Нідерландів оголосив про закінчення локдауну 29.05.2021

З 5 червня музеї, театри та кінотеатри у Нідерландах зможуть знову відкритись і приймати обмежену кількість відвідувачів.
Де в Європі вже можна відвідати музеї, театри і кіно (фоторепортаж)

Де в Європі вже можна відвідати музеї, театри і кіно (фоторепортаж) 10.05.2021

Зважаючи на зростання кількості вакцинованих та падіння рівня захворюваності на COVID-19, кілька європейських країн почали потроху відкривати культурну сферу. Ось кілька прикладів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура 10.05.2021

Зважаючи на зростання кількості вакцинованих та падіння рівня захворюваності на COVID-19, кілька європейських країн почали потроху відкривати культурну сферу. Ось кілька прикладів.
У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї

У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї 07.05.2021

Вже з 8 травня в Греції відкриють приватні пляжі, а з 14 травня для відвідувачів відкриються музеї. 15 травня в цій середземноморській країні відкривається туристичний сезон.
Шанель №5 - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

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