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У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992–1995 р. Музеї та виставки - це те, що допомагає людям долати травматичний досвід.
Сумну річницю - 80 років нападу гітлерівської Німеччини на СРСР - відзначили у Берліні. Зокрема, їй присвятив свій виступ президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у Німецько-Російському музеї. У церемонії, однак, відмовився брати участь посол України в ФРН Андрій Мельник.