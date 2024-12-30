З Одеси до Берліна, або Чим потішать музеї німецької столиці

У прийдешньому році берлінські музеї пропонують шанувальникам образотворчого мистецтва чимало цікавого: роботи одного з найбільших художніх музеїв України, листування поетеси з художником-експресіоністом, масштабну приватну колекцію французького живопису і занурення в сюрреалізм.

Західноєвропейське мистецтво з Одеси

Берлінська картинна галерея з 24 січня по 22 червня проводить виставку "З Одеси до Берліна. Європейський живопис XVI-XIX століть". Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року співробітники Музею західного і східного мистецтва в Одесі спакували найцінніші полотна і вивезли в безпечне місце. У вересні 2023-го 74 роботи вдалося доставити до столиці Німеччини, а минулого лютого близько десятка полотен стали частиною виставки картинної галереї.

"Світло!" Габріеля фон Макса, картина з колекції Музею західного та східного мистецтва Одеси. Фото: Eigentum des Museums für Westliche und Östliche Kunst Odesa/Christoph Schmidt

Тепер публіка зможе познайомитися ще з 60 картинами з одеського музею, серед яких представник флорентійської школи Франческо Граначчі, майстер офорта і представник золотого століття нідерландського живопису Рулант Саверей, а також німецький пейзажист Андреас Ахенбах (Andreas Achenbach). У вивезеній з України колекції простежуються численні посилання на західноєвропейські зібрання творів мистецтва, водночас вона мало відома в Західній Європі.

Кандінський, Марк і "Синій вершник"

Берлінський гравюрний кабінет вперше присвячує велику виставку об'єднанню художників "Синій вершник". Експозиція включає творчість засновників групи - Василя Кандінського і Франца Марка (Franz Marc), а також її учасників - Генріха Кампендонка (Heinrich Campendonk), Августа Макке (August Macke) та інших представників авангарду. Окремі "глави" присвячені графіці Кандінського, природним мотивам у творчості Марка, названому на честь об'єднання альманаху, виставці "Синій вершник. Чорно-біле", яку група провела в Мюнхені 1912 року.

Особливу серію експонатів становить листування Франца Марка і поетеси Ельзи Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler). До літа 1914-го вони обмінювалися листами і вітальними листівками, намальованими власноруч. Ласкер-Шюлер переплітала зображення і текст, Марк використовував лицьову сторону картки для малюнка аквареллю або тушшю, а писав на звороті. До наших днів збереглося 66 листівок поетеси і 28 - художника. Виставка "Космос "Синього вершника" триватиме з 1 березня до 15 червня.

Авґуст Макке - один з учасників "Синього вершника" Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/Volker-H. Schneider

"Ангельська" філософія: Клее і Беньямін

Музей Боде рівно через 80 років після закінчення Другої світової війни в Європі налаштовує відвідувачів на філософський настрій. Основним елементом експозиції "Ангел історії", що триває з 8 травня до 13 липня, виступає акварель "Новий ангел" ("Angelus Novus"), яку Пауль Клее (Paul Klee) написав 1920 року. Роком пізніше її придбав німецький філософ Вальтер Беньямін (Walter Benjamin). Після приходу націонал-соціалістів до влади він вивіз акварель із Німеччини, емігрувавши до Франції.

Малюнок вважається одним із ранніх "ангельських" творів Клее. Акварель увійшла в одну з останніх робіт Беньяміна під назвою "Ангел історії". Рукопис цього твору вченого також представлений у берлінському музеї. Крім того, на виставці покажуть уривки з фільму Віма Вендерса (Wim Wenders) "Небо над Берліном", в якому простежується чітке відсилання до акварелі Клее та її інтерпретації філософом.

Мережі сюрреалізму

Нова національна галерея кличе публіку у світ сюрреалізму. Виставка "Від Макса Ернста до Доротеї Таннінг" простежує насичений подіями шлях картин і скульптур - від Парижа, батьківщини цього напряму мистецтва, до Брюсселя та інших європейських міст.

Експозиція покаже, як роботи сюрреалістів пройшли через націонал-соціалізм і Другу світову війну та в яких куточках планети опинилися. Куратори простежили історії окремих експонатів і постаралися дати уявлення не тільки про мережу художників, арт-дилерів і колекціонерів, а й про політичні проблеми того часу.

У році, що минає, багато музеїв у Німеччині та за її межами відзначали сторіччя сюрреалізму у своїх залах. Виставка в Новій національній галереї триватиме з 17 жовтня до 1 березня 2026-го.

Пленер на Музейному острові

Стара національна галерея до сторіччя від дня смерті Ловіса Корінта (Louis Corinth) організовує масштабну виставку, присвячену долі робіт одного з найбільш значущих представників Берлінського сецесіону і його дружини Шарлотти Беренд-Коринт (Charlotte Berend-Corinth). Основну увагу приділено походженню картин. Крім полотен із самої галереї, в експозиції присутні роботи, вилучені з її зібрання 1937 року під приводом боротьби з "дегенеративним мистецтвом", але не знищені, а розміщені в інших музеях. На час виставки вони знову будуть виставлені на Музейному острові. Частину картин, утім, вдалося повернути вже 1939-го.

Ловіс Корінт - "Троянський кінь", 1924 Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/Fotograf: André van Linn

Ловіс Корінт разом із Максом Ліберманом (Max Liebermann) і Максом Слефоґтом (Max Slevogt) належить до ключових фігур німецького імпресіонізму та пленерного стилю в Німеччині. Мистецтвознавці зазначають, що після перенесеного 1911 року інсульту манера письма Корінта стала набагато виразнішою. Полотна подружжя Корінтів можна побачити в Старій національній галереї з 18 липня до 2 листопада.

Традиція родинного колекціонування

Пізніше в стінах цього музею перед публікою вперше постане в повному обсязі приватне зібрання французького живопису XIX-XX століть і відомих представників сучасного мистецтва з різних країн, відоме як колекція Шарф. Коріння її історії сягає берлінських зборів Отто Ґерстенберга (Otto Gerstenberg), з роботами іспанця Франсиско Гої і французів Гюстава Курбе та Едгара Дега. Частину колекції в роки війни було втрачено, але дочці Ґерстенберга Марґарете Шарф (Margarethe Scharf) вдалося врятувати більшість робіт і передати їхнім синам - Вальтеру і Дітеру.

Перший із синів разом із дружиною Євою і сином Рене розширив французький напрямок, додавши в колекцію, зокрема, картини Клода Моне, Поля Сезанна, П'єра Боннара, Анрі Матісса і Пабло Пікассо. Нині традицію сімейного колекціонування продовжують Рене Шарф і його дружина. Вони віддають перевагу сучасним художникам, поповнивши зібрання творів мистецтва роботами Семюеля Френсіса, Даніеля Ріхтера (Daniel Richter) і Катаріни Ґроссе (Katharina Grosse). Колекцією Шарф можна помилуватися з 24 жовтня до 15 лютого 2026 року.