Як потрапити без квитка в німецькі музеї

Художні музеї Рурського регіону Німеччини об'єднали свої колекції для цифрової виставки та спеціального показу в німецькому Ессені. У ній зібрано твори мистецтва з 21 музею, що розташовані у колись найбільшому промисловому регіоні країни, який нині перетворився на відомий не тільки в Німеччині центр для шанувальників художніх і театральних мистецтв. Новий онлайн-проєкт під назвою "21х21", що презентує понад 400 творів мистецтва XX і XXI століть, став доступний онлайн-публіці в усіх куточках світу з листопада 2024 року.

З 11 квітня до 27 липня 2025 року вибрані твори з рурських музеїв можна буде також побачити на спеціальній виставці на Віллі Гюґель в Ессені, що належала колись промисловій династії Круппів. Будинок відкритий для публіки з 1953 року, і зробив собі ім'я завдяки численним виставкам і культурним заходам. Крім того, відвідувачі можуть помилуватися чудовим інтер'єром вілли, що яскраво відображає умови життя вищого німецького стану на межі XIX і XX століть.

Для онлайн-проєкту "21х21" кожен музей вибрав спочатку по одному твору мистецтва з власного зібрання. Потім інші музеї розмістили поруч по одній роботі, що викликає асоціації з "основним" твором. У підсумку вийшов своєрідний діалог різних епох, технік і тематичних напрямів через художні артефакти. Основними темами стали гендерні питання, соціальні потрясіння, свобода слова і прояви цензури, права людини і, звичайно, історія Рурського регіону.

Подорож стилями та епохами

Мережа музеїв RuhrKunstMuseen, що ініціювала проєкт "21х21", була заснована 2010 року, коли цей регіон носив звання культурної столиці Європи. Сьогодні до неї входить 21 музей із 16 міст Рурського регіону, в яких щорічно проходить до 150 виставок. Колекції Рурських музеїв налічують понад 500 тисяч творів сучасного мистецтва, починаючи з ХІХ століття і закінчуючи модернізмом - від робіт Авґуста Маке (August Macke), Ернста Людвіґа Кірхнера (Ernst Ludwig Kirchner) та Марка Шагала до відомих представників сучасного мистецтва, включно з роботами Катаріни Ґроссе (Katharina Grosse), Нан Голдін, Імі Кнебель (Imi Knoebel) та Ай Вейвея. У колекціях також представлені найважливіші національні та міжнародні мистецькі напрямки: неформальний рух, рух за конкретне мистецтво, флюксус, феміністський авангард та інші.

Долучитися до захопливої подорожі колекціями Рурських музеїв із безліччю довідкової інформації, відеороликів та анімації, можна на інтернет-сторінці проєкту "21х21".