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Мохаммед бін Салман

Мохаммед бін Салман – наслідний принц Саудівської Аравії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мохаммед бін Салман". Мохаммед бін Салман є сином короля Салмана, наслідним принцом Саудівської Аравії. Мохаммед бін Салман обіймає посаду заступника прем'єр-міністра і міністра оборони Саудівської Аравії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT 23.06.2021

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США, що було схвалено Держдепартаментом. Влада та інструктори, ймовірно, не знали про їхню роль у репресіях.
Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції

Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції 27.02.2021

Зі звіту американської розвідки випливає, що саудівський принц Мохаммед бін Салман особисто схвалив операцію, під час якої було вбито журналіста Хашоггі. США запроваджують санкції щодо 76 громадян Саудівської Аравії.
Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію? 23.11.2020

Низка ізраїльських ЗМІ повідомили про таємний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Саудівської Аравії. Офіційний Ер-Ріяд відхрестився від цих повідомлень.
Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19 21.11.2020

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка засідатиме віртуально. Багатьом учасникам тільки на руку те, що їм не треба їхати в Ер-Ріяд, який зараз головує у G20.
Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років

Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років 07.09.2020

Вісьмох обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста- розслідувача Джамаля Хашоггі засудили до тюремного ув'язнення. Раніше п'ятьох з них засудили до страти, тепер це замінили м'якішим покаранням.
Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька

Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька 22.05.2020

Син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він і його брати пробачили вбивцям свого батька.
Через дешеву нафту Саудівська Аравія прощається з колишнім життям

Через дешеву нафту Саудівська Аравія прощається з колишнім життям 12.05.2020

Коронавірус і цінова війна з Росією серйозно підірвали фінанси нафтового королівства. Тепер на нього чекають підвищення податків, сплеск інфляції та урізання національних проєктів.
Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари

Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари 23.12.2019

Суд у Саудівській Аравії засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох осіб засудили сумарно до 24 років в'язниці. Усі вироки можна оскаржити.

Saudi Aramco провела найбільше IPO в історії

Saudi Aramco провела найбільше IPO в історії 05.12.2019

Саудівська державна компанія залучила під час IPO 25,6 мільярда доларів США. Загалом Saudi Aramco оцінена в 1,7 трильйона доларів США.
Найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco дозволили вийти на біржу

Найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco дозволили вийти на біржу 03.11.2019

Саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco отримав дозвіл вийти на біржу та розраховує залучити 100 мільярдів доларів.
У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері

У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері 06.10.2019

Іноземні туристи тепер можуть жити в одному номері у готелях Саудівської Аравії, навіть якщо вони не одружені. Громадянам країни, як і раніше, доведеться пред'являти свідоцтво про шлюб.
Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном

Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном 30.09.2019

Якщо Іран не вдасться стримати, це призведе до чергової ескалації, що загрожує глобальним інтересам, заявив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти

У Саудівській Аравії внаслідок атак хуситів обвалився видобуток нафти 15.09.2019

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран.
В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі

В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі 19.06.2019

В ООН покладають відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі на владу Саудівської Аравії. Спецдоповідачка ООН заявила про наявність доказів, що вказують на причетність до вбивства принца Мохаммеда бін Салмана.
Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери

Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери 16.06.2019

Ер-Ріяд покладає на Тегеран провину за скоєні на танкери атаки. У причетності Ірану до нещодавніх інцидентів у Оманській затоці переконаний принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
Німеччина подовжила ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії

Німеччина подовжила ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії 29.03.2019

Ухвалений раніше мораторій на постачання німецької зброї Саудівській Аравії триватиме ще як мінімум півроку. Одна з причин - війна в Ємені.

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