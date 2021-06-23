Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Мохаммед бін Салман – наслідний принц Саудівської Аравії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мохаммед бін Салман". Мохаммед бін Салман є сином короля Салмана, наслідним принцом Саудівської Аравії. Мохаммед бін Салман обіймає посаду заступника прем'єр-міністра і міністра оборони Саудівської Аравії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.