Мохаммед бін Салман

У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері

Іноземні туристи тепер можуть жити в одному номері у готелях Саудівської Аравії, навіть якщо вони не одружені. Громадянам країни, як і раніше, доведеться пред'являти свідоцтво про шлюб.