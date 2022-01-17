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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "молоко".
Молоко як продукт харчування характеризується високими споживними властивостями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. Є 4 рівні: від "стійлового утримання" до "преміум". Схожа градація і з яйцями залежно від умов життя курей. На що треба зважати, купуючи продукти у ФРН?
З нагоди тижня підтримки грудного вигодовування ООН розповідаємо про Банк грудного молока в Києві. Волонтерки безкоштовно здають туди молоко, яке дають недоношеним або хворим дітям. За кілька місяців вигодували вже 120 малюків.
Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Ціни на молоко та молочні продукти могли б бути значно меншими, стверджують в Асоціації виробників молока. За їхніми даними, на молочні продукти в Україні - найвища ставка ПДВ серед європейських країн. Чи справді це так?