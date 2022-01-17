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Молоко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "молоко".

Молоко як продукт харчування характеризується високими споживними властивостями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держрегулювання цін на соцпродукти в Україні: чого очікувати?

Держрегулювання цін на соцпродукти в Україні: чого очікувати? 17.01.2022

В Україні запровадили граничний рівень торговельної надбавки на низку соціально значущих продуктів не вище 10 відсотків від оптово-відпускної ціни. Як оцінюють цей крок експерти?
Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом 12.01.2022

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів

Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів 06.01.2022

До кінця карантину підприємства зможуть купувати газ з націнкою не більше 25 відсотків. Однакові пільги отримали і фермерські господарства, і великі агрохолдинги.

Кумис і саумал - проти коронавірусу? (02.08.2021) 02.08.2021

У Казахстані зросла популярність кумису і кобилячого молока. Місцеві жителі вірять, що ці напої зміцнюють імунітет і допомагають побороти коронавірус.

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент 23.10.2020

Члени Європарламенту не підтримали заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанські бургери" або "вегетаріанська ковбаса". Однак ЄС товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир" в ЄС не буде.

Що криється за дешевим м'ясом у Німеччині (відео)

Що криється за дешевим м'ясом у Німеччині (відео) 13.07.2020

На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. На що треба зважати, купуючи продукти харчування у ФРН?

Ціна дешевого м'яса, або Що варто знати про умови утримання тварин у ФРН (10.07.2020) 10.07.2020

На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. Є 4 рівні: від "стійлового утримання" до "преміум". Схожа градація і з яйцями залежно від умов життя курей. На що треба зважати, купуючи продукти у ФРН?
Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео) 28.05.2020

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.

Експорт з України: хто замінив Росію і що заважає продавати більше (28.05.2020) 28.05.2020

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.

Ферма як енергоносій (29.10.2019) 29.10.2019

Корови - це не лише молоко і м'ясо, а й… цінний біометан. Принаймні у США фермери вже успішно використовують своїх корів для виробництва палива, яке постачають на заправки та для опалення будівель. Дивіться самі!

Молочні феї: як працює єдиний в Україні банк грудного молока (08.08.2019) 08.08.2019

З нагоди тижня підтримки грудного вигодовування ООН розповідаємо про Банк грудного молока в Києві. Волонтерки безкоштовно здають туди молоко, яке дають недоношеним або хворим дітям. За кілька місяців вигодували вже 120 малюків.
Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) 29.07.2019

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - Європа у фокусі (29.07.2019)

Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Час для чаю (фотогалерея)

Час для чаю (фотогалерея) 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

Час для чаю 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Фактчек DW: чи справді українці переплачують за молоко? (12.10.2018) 12.10.2018

Ціни на молоко та молочні продукти могли б бути значно меншими, стверджують в Асоціації виробників молока. За їхніми даними, на молочні продукти в Україні - найвища ставка ПДВ серед європейських країн. Чи справді це так?

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