Ціна дешевого м'яса, або Що варто знати про умови утримання тварин у ФРН (10.07.2020)

На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. Є 4 рівні: від "стійлового утримання" до "преміум". Схожа градація і з яйцями залежно від умов життя курей. На що треба зважати, купуючи продукти у ФРН?