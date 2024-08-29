Що в Німеччині роблять із грудним молоком

Для мам, які мають проблеми з лактацією, у Німеччині існує банк грудного молока. Як він працює та скільки платять доноркам?

Далеко не всі мами можуть забезпечити необхідну кількість грудного молока для свого малюка, а деяким жінкам через проблеми з лактацією взагалі доводиться вдаватися до допомоги донорок.

Молочній кухні у Німеччині майже 100 років

Донорство молока відоме з давніх-давен як інститут годувальниць, а в Німеччині банк грудного молока як інститут існує вже ціле століття. Німецька дитяча лікарка Марі-Елізе Кайзер (Marie-Elise Kayser) на своєму особистому досвіді зіткнулася з проблемою гіперлактації, що наштовхнуло її на думку збирати грудне молоко про запас і консервувати його. У 1919 році Марі-Елізе Кайзер відкрила в Магдебурзі перший пункт прийому грудного молока. Невдовзі додалися й інші міста.

Аж до 1970 року як у Західній, так і Східній Німеччині ситуація з молочною кухнею була приблизно однаковою. І лише після того, як у ФРН на ринку з'явилися продукти для штучного вигодовування, банки грудного молока у Західній Німеччині були закриті. У НДР ситуація була зовсім іншою. "До падіння Берлінського муру молочні кухні були у кожному населеному пункті з чисельністю жителів понад 50 тисяч людей", - розповідає Єва Брінкшульте (Eva Brinkschulte), професорка Магдебурзького університету.

Де сьогодні є молочні кухні у Німеччині

Сьогодні молочні кухні переживають ренесанс у німецьких містах. Загалом у ФРН налічується 50 банків грудного молока. Федеральна земля у південно-західній частині Німеччини Рейнланд-Пфальц стала останньою, яка відкрила цей сервіс - в Університетській клініці Майнца.

"Грудне молоко особливо важливе для немовлят, народжених раніше терміну", - каже неонатолог Давид Сцекессі (David Szekessy). Він керує банком грудного молока при клініці у Потсдамі. Грудне молоко запобігає запальним захворюванням кишківника і зміцнює імунну систему. І робить воно це "в рази краще, ніж штучно вироблене молоко", - наголошує Сцекессі, співзасновник ініціативи банку грудного молока.

Баночки з грудним молоком у молочному банку в клініці у Франкфурті-на-Майні, архівне фото Фото: Peter Jülich/epd-bild/picture alliance

Донорське молоко відіграє надзвичайно важливу роль: мамам потрібно кілька днів, щоб молочні залози почали виробляти достатньо молока. Першого молока, так званого молозива, недостатньо для дітей, які народилися недоношеними. Від 30 до 50 немовлят, народжених із вагою менше 1500 грамів, щороку отримують донорське молоко у клініці Потсдама.

Як зазначають медики, банк грудного молока дає новонародженим колосальну перевагу. Крім того, дедалі більше народжується двійнят, трійнят, а іноді і четвернят, що також підвищує попит на донорське молоко, тому що власного грудного молока мамі просто не вистачає на всіх новонароджених. Якщо в банку грудного молока потсдамської клініки утворюється надлишок, його направляють до інших клінік.

Скільки отримують жінки-годувальниці

У програмі донорів молока можуть брати участь жінки, у яких протягом тижня накопичується від 800 до 1000 мілілітрів молока. За літр їм платять приблизно 20 євро. "Гроші для цих жінок - не головна мотивація", - каже лікар із Потсдама. За його словами, вони стають донорками грудного молока за переконанням, бажаючи зробити добру справу.

А як поводяться мами немовлят, яким пропонують скористатися молочною кухнею? Як зазначає медик, спочатку на обличчі багатьох явно читається сумнів. Однак під час консультації лікарям вдається переконати жінок та відповісти на всі їхні запитання. Найчастіше мамам доводиться долати свої власні упередження. Як зазначає німецький експерт, йому ще не доводилося бачити немовля, яке відмовилося б від материнського грудного молока після вигодовування з молочного банку. Багато жінок побоюються через острах перед інфекційними захворюваннями, і особливо великий страх перед ВІЛ-інфекцією. Проте німецький лікар заспокоює мам: мами-донори та їхнє молоко проходять ретельну перевірку. Більше того, грудне молоко у потсдамській кухні піддається пастеризації. Німецькі лікарі застерігають від купівлі грудного молока в інтернеті: воно може містити збудники небезпечних хвороб.