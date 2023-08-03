Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Молекула цукру міоінозитол, що міститься в грудному молоці, може мати важливе значення для розвитку мозку дитини, як показало дослідження. Це відкриття може допомогти вдосконалити суміші-замінники молока.

Грудне вигодовування має багато переваг для здоров'я - як для матері, так і немовляти. Материнське молоко містить різноманітні антитіла, які захищають нерозвинену імунну систему новонароджених від інфекцій. У матері, яка годує дитину, нижчі ризики виникнення раку грудей чи яєчників, а також захворювань, викликаних порушенням обміну речовин, як-от цукрового діабету.

Молекула цукру міоінозитол

Дослідники з Центру досліджень харчування людини при старінні - Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) при Університеті Тафтса у штаті Массачусетс, США, виявили зв'язок між молекулою цукру міоінозитолу, що міститься в грудному молоці, та розвитком мозку немовляти. Згідно з дослідженням, цей мікроелемент міститься у високих дозах у грудному молоці, особливо протягом перших місяців грудного вигодовування - саме тоді, коли нейронні зв'язки в мозку дитини розвиваються особливо швидко. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Science.

Науковці досліджували зразки грудного молока здорових матерів, зібрані в Мехіко (Мексика), Цинциннаті (США) та Шанхаї (Китай) у рамках глобального дослідження людського молока - Global Exploration of Human Milk (GEHM). Виявилося, що концентрація міоінозитолу не залежить від етнічного та соціального походження матері, що може мати вплив, наприклад, на звички харчування.

Подальші тести на гризунах і людських нейронах показали, що міоінозитол збільшує як розмір, так і кількість нейронних зв'язків у мозку, що розвивається.

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Мікроелементи швидко потрапляють у мозок дитини

"Формування та вдосконалення нейронних зв'язків мозку обумовлюється від народження генетично, екологічно, а також залежить від того, що переживає людина", - пояснює в університетському пресрелізі Томас Бідерер, старший науковий співробітник групи неврології та старіння у HNRCA та провідний автор дослідження. Вплив цих факторів є особливо важливим на двох етапах життя: у дитинстві та з віком, коли синаптичні зв'язки поступово втрачаються.

Харчування та надходження поживних речовин може відігравати особливо важливу роль у розвитку немовлят і дітей раннього віку, оскільки їхній гематоенцефалічний бар'єр, тобто "перешкода" між кров'ю та нервокою тканиною, є більш проникним, ніж у дорослих, і мікроелементи з їжі легше потрапляють до мозку. "Як нейробіолога мене вражає, наскільки глибоким є вплив мікроелементів на мозок", - каже Бідерер.

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Попередні дослідження показали, що рівень інозитолу в мозку знижується мірою розвитку дитини. У дорослих з важкою депресією або біполярним розладом вчені виявили нижчий рівень інозитолу, ніж у здорових дорослих. Однак досі незрозуміло, чи низький рівень інозитолу є причиною цих захворювань, чи, можливо, побічним ефектом ліків, які застосовуються для їхнього лікування.

Молекула цукру міоінозитол міститься в деяких зернових, а також у квасолі, висівках і динях. Однак, зважаючи на те, що на даний час є певні нез'ясовані питання, Бідерер не радить дорослим особливо зважати на вживання продуктів, у яких міститься міоінозитол. Інша справа, на думку нейробіолога, - немовлята, які не перебувають на грудному вигодовуванні. Результати дослідження можуть допомогти вдосконалити рецептури замінників молока.

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