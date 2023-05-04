Як фермер з Нідерландів працює на Черкащині і допомагає ЗСУ

Вікторія Покатілова

22.04.2024 22 квітня 2024 р.

Кейс Хузінга - фермер з Нідерландів, який живе і керує власним господарством на Черкащині. Разом з працівниками та тисячами корів він лишається в селі з першого дня повномасштабного вторгнення РФ і підтримує ЗСУ. Іноземець запросив DW на свою ферму.