Як фермер з Нідерландів працює на Черкащині і допомагає ЗСУ

СуспільствоУкраїнаЯк фермер з Нідерландів працює на Черкащині і допомагає ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова22.04.202422 квітня 2024 р.Кейс Хузінга - фермер з Нідерландів, який живе і керує власним господарством на Черкащині. Разом з працівниками та тисячами корів він лишається в селі з першого дня повномасштабного вторгнення РФ і підтримує ЗСУ. Іноземець запросив DW на свою ферму.https://p.dw.com/p/4eubQРеклама