 Молдова оголосила режим надзвичайного стану через енергетичну кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

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Новини

Молдова оголосила режим надзвичайного стану через енергетичну кризу

Через критичну ситуацію з поставками газу з Росії в Молдові оголосили надзвичайний стан. Поки Кишинів намагається домовитися про новий контракт із "Газпромом", країна шукає нових постачальників.

Головний вхід до будівлі парламенту Молдови в Кишиневі

Головний вхід до будівлі парламенту Молдови в Кишиневі

Парламент Молдови у п'ятницю, 22 жовтня, оголосив 30-денний режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. Таким чином країна вирішити ситуацію, яка виникла в країні у зв'язку з нестачею газу.

"Ми перебуваємо в критичній ситуації. Тиск у газотранспортній системі на критичному рівні для її функціонування", - цитує прем'єр-міністерку Молдови Наталію Гаврилицю агенція Reuters.

За словами очільниці молдовського уряду, компанія "Молдовагаз", яку контролює російський газовий монополіст "Газпром", не забезпечує необхідних обсягів природного газу, а в жовтні Молдова отримала на третину менше блакитного палива, ніж зазвичай.

Досі Молдова забезпечувала свої потреби в газі завдяки поставкам із Росії. Але термін дії відповідного контракту сплив наприкінці вересня. Сторонам вдалося подовжити його лише на місяць через суперечку щодо ціни - "Газпромом" запропонував 790 доларів за тисячу кубометрів, що не влаштувало уряд Молдови. Нинішня ціна становить 550 доларів. Переговори щодо нового контракту тривають, але впевненості в їхньому успіху в молдовському уряді не мають. 

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Надзвичайний стан дає молдавській енергетичній компанії Energocom повноваження купувати газ з інших країн. За словами Гаврилиці, Молдова домагатиметься постачання з країн ЄС. Вона також подякувала Румунії та Україні за екстрені поставки газу для подолання кризи.

Газова криза у Європі

Енергетична криза в Молдові триває на тлі стрімкого зростання цін на газ в Європі. Одним із факторів в колах експертів та політиків ЄС називають низький обсяг поставок газу з Росії. Зокрема, "Газпрому" закидають цілеспрямоване провокування дефіциту на європейському ринку газу, щоб змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2", який з'єднує напряму Німеччину і Росію дном Балтійського моря. Зараз левова частка імпорту газу з Росії в ЄС відбувається через Україну.

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Президент РФ Володимир Путін відкидає звинувачення та пов'язує ситуацію на європейському енергетичному ринку, зокрема, з діями Європейської Комісії. "Глобальний енергетичний ринок не терпить метушні та метань, інвестиційні плани тут носять довгостроковий характер, тому різкі необдумані дії можуть призвести, і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів - таких, які ми зараз спостерігаємо на європейському енергетичному ринку", - цитує пресслужба Кремля.

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