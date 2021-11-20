"Ми теж люди": у Відні протестували проти нових антиковідних обмежень

Тисячі людей протестували проти нових запроваджених карантинних обмежень у центрі Відня у суботу, 20 листопада. За оцінками поліції, у демонстрації взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє агенція dpa.

Марш заблокував рух у центрі австрійської столиці. Демонстранти кидали у правоохоронців пляшками, кілька людей заарештували.

Як повідомляє Інтерфакс, демонстранти несли прапори, транспаранти та жовті зірки з написом "не вакцинований". Крім того, у натовпі було чутно "ми теж люди" та заклик до спротиву.

До протестів закликали в ультраправій "Австрійській партії свободи", лідер котрої з'явився на мітингу за допомогою онлайн-зв'язку, адже нині сам хворіє на коронавірус. Втім, за словами Герберта Кікла, введені обмеження є "тоталітарними".

Антиковідний протест у Відні

Напередодні австрійський канцлер Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) оголосив про запровадження четвертого загальнонаціонального локдауну вже з 22 листопада та обов'язкової вакцинації населення з 1 лютого. У країні закриють майже усі магазини, скасують масові заходи. Людям заборонять виходити з дому без нагальних потреб, як от-відвідати лікаря чи купити продукти. Школи і дитячі садочки офіційно не закривають, але батьків закликали за можливості залишати дітей вдома. Це триватиме щонайменше десять днів і стосуватиметься також повністю вакцинованих австрійців.

Такі заходи покликані протидіяти поширенню коронавірусній інфекції, адже останнім часом в країні спостерігається погіршення епідситуації. Також в Австрії - один з найнижчих показників вакцинації у Західній Європі - близько 66 відсотків населення. Тож, за словами австрійського канцлера, у влади не лишається іншого вибору, крім як запровадити обов'язкову імунізацію. За відмову від щеплення накладатимуться штрафи.

Раніше повідомлялось, що в Австрії дозволили щеплення бустерною дозою вакцини, яку можна отримати через чотири місяці після повного курсу вакцинації проти COVID-19.

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