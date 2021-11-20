"Ми теж люди": у Відні протестували проти нових антиковідних обмежень

Тисячі людей протестували проти нових запроваджених карантинних обмежень у центрі Відня у суботу, 20 листопада. За оцінками поліції, у демонстрації взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє агенція dpa.
Марш заблокував рух у центрі австрійської столиці. Демонстранти кидали у правоохоронців пляшками, кілька людей заарештували.
Як повідомляє Інтерфакс, демонстранти несли прапори, транспаранти та жовті зірки з написом "не вакцинований". Крім того, у натовпі було чутно "ми теж люди" та заклик до спротиву.
До протестів закликали в ультраправій "Австрійській партії свободи", лідер котрої з'явився на мітингу за допомогою онлайн-зв'язку, адже нині сам хворіє на коронавірус. Втім, за словами Герберта Кікла, введені обмеження є "тоталітарними".
Антиковідний протест у Відні
Напередодні австрійський канцлер Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) оголосив про запровадження четвертого загальнонаціонального локдауну вже з 22 листопада та обов'язкової вакцинації населення з 1 лютого. У країні закриють майже усі магазини, скасують масові заходи. Людям заборонять виходити з дому без нагальних потреб, як от-відвідати лікаря чи купити продукти. Школи і дитячі садочки офіційно не закривають, але батьків закликали за можливості залишати дітей вдома. Це триватиме щонайменше десять днів і стосуватиметься також повністю вакцинованих австрійців.
Такі заходи покликані протидіяти поширенню коронавірусній інфекції, адже останнім часом в країні спостерігається погіршення епідситуації. Також в Австрії - один з найнижчих показників вакцинації у Західній Європі - близько 66 відсотків населення. Тож, за словами австрійського канцлера, у влади не лишається іншого вибору, крім як запровадити обов'язкову імунізацію. За відмову від щеплення накладатимуться штрафи.
Раніше повідомлялось, що в Австрії дозволили щеплення бустерною дозою вакцини, яку можна отримати через чотири місяці після повного курсу вакцинації проти COVID-19.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.
Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков