Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Представники культурно-мистецької спільноти звернулися до світової спільноти із закликом до миру, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України у неділю, 12 лютого.

"Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра - викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу", - йдеться у зверненні".

"Закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб Українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, - закликаємо негайно відвести війська. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони", - наголосили автори заяви, під якою підписалися десятки письменників, митців, артистів, режисерів, художників, науковців.

"Зрозумійте, коли грає музика, чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник - гуркіт гармат не може пасувати такій роботі. Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю. Але діяти треба негайно", - мовиться у повідомленні.

Звернення підписали, зокрема, диригентка Оксана Линів, історик Ярослав Грицак, художник Іван Марчук, солістка гурту "GO-А" Катерина Павленко, письменниця Ірена Карпа, соліст "Метрополітан-опери" Олександр Цимбалюк, музичний директор Варшавської опери Андрій Юркевич, режисери Сергій Лозниця та Олег Сенцов, афганська кінорежисерка Сахра Карімі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та інші.

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Make Art not War: мистецька акція у Німеччині

Десятки людей підтримали акцію проти війни в Україні "Make Art not War" у неділю, 13 лютого, в німецькому Кельні. Акцію організувала українська співачка Мар'яна Садовська, її провели в одному з театрів міста, повідомляє кореспондентка DW.

Українські, німецькі, польські, білоруські письменники, актори, музиканти, художники, дипломати, журналісти, представники громадянського суспільства спільно виступили проти російської агресії в Україні. Під час акції відбулися прямі включення-інтерв'ю з письменниками Юрієм Андруховичем, Любов'ю Якимчук, Борисом Херсонським. Сергій Жадан записав відеозвернення до учасників.

Українська співачка Мар'яна Садовська на акції у Кельні

На думку Андруховича, остання можливість зупинити російське вторгнення - "озброїти Україну", а "пацифізм без конкретної ситуації - це дуже помилково". Про це письменник сказав у контексті позиції німецького уряду, який відмовляється постачати летальну зброю Києву. Письменник Сергій Жадан подякував усім, хто підтримує Україну з-за кордону, і закликав надалі підтримувати українську армію та пам'ятати про українців, які мешкають на окупованих територіях.

Акцію підтримала Жанна Нємцова - дочка вбитого в Росії у 2015 році опозиційного політика Бориса Нємцова. "Вторгнення в Україну - це безумство", - наголосила вона.

Як повідомило міністерство закордонних справ у неділю, акції на підтримку України останнім часом пройшли у різних країнах світу - Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії, Хорватії, Туреччині, Бельгії, США, Великобританії, Чехії, Фінляндії, Канаді, Грузії, Японії, Болгарії, Ірландії.

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