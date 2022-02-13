 Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".

Акція солідарності з Україною в Берліні (архівне фото)

Акція солідарності з Україною в Берліні (архівне фото)

Представники культурно-мистецької спільноти звернулися до світової спільноти із закликом до миру, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України у неділю, 12 лютого.

"Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра - викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу", - йдеться у зверненні".

"Закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб Українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, - закликаємо негайно відвести війська. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони", - наголосили автори заяви, під якою підписалися десятки письменників, митців, артистів, режисерів, художників, науковців.

"Зрозумійте, коли грає музика, чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник - гуркіт гармат не може пасувати такій роботі. Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю. Але діяти треба негайно", - мовиться у повідомленні.

Звернення підписали, зокрема, диригентка Оксана Линів, історик Ярослав Грицак, художник Іван Марчук, солістка гурту "GO-А" Катерина Павленко, письменниця Ірена Карпа, соліст "Метрополітан-опери" Олександр Цимбалюк, музичний директор Варшавської опери Андрій Юркевич, режисери Сергій Лозниця та Олег Сенцов, афганська кінорежисерка Сахра Карімі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та інші.

Читайте також: Юрій Андрухович: Далі без мене, або Знову все спочатку?

Make Art not War: мистецька акція у Німеччині

Десятки людей підтримали акцію проти війни в Україні "Make Art not War" у неділю, 13 лютого, в німецькому Кельні. Акцію організувала українська співачка Мар'яна Садовська, її провели в одному з театрів міста, повідомляє кореспондентка DW.

Українські, німецькі, польські, білоруські письменники, актори, музиканти, художники, дипломати, журналісти, представники громадянського суспільства спільно виступили проти російської агресії в Україні. Під час акції відбулися прямі включення-інтерв'ю з письменниками Юрієм Андруховичем, Любов'ю Якимчук, Борисом Херсонським. Сергій Жадан записав відеозвернення до учасників.

Українська співачка Мар'яна Садовська на акції у Кельні

Українська співачка Мар'яна Садовська на акції у Кельні

На думку Андруховича, остання можливість зупинити російське вторгнення - "озброїти Україну", а "пацифізм без конкретної ситуації - це дуже помилково". Про це письменник сказав у контексті позиції німецького уряду, який відмовляється постачати летальну зброю Києву. Письменник Сергій Жадан подякував усім, хто підтримує Україну з-за кордону, і закликав надалі підтримувати українську армію та пам'ятати про українців, які мешкають на окупованих територіях.

Акцію підтримала Жанна Нємцова - дочка вбитого в Росії у 2015 році опозиційного політика Бориса Нємцова. "Вторгнення в Україну - це безумство", - наголосила вона.

Як повідомило міністерство закордонних справ у неділю, акції на підтримку України останнім часом пройшли у різних країнах світу - Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії, Хорватії, Туреччині, Бельгії, США, Великобританії, Чехії, Фінляндії, Канаді, Грузії, Японії, Болгарії, Ірландії.

Читайте також: У Німеччині відбулися акції на підтримку України

Дивитись відео 02:36

Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)

 

Реклама

Докладно

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр: деталі портрета президента ФРН

Франк-Вальтер Штайнмаєр знову обраний президентом ФРН. Його підтримують і політики, і пересічні громадяни.  

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?  