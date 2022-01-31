У Німеччині відбулися акції на підтримку України

Десятки українців та противників можливого військового конфлікту між Києвом та Москвою у неділю, 30 січня, вийшли до Бранденбурзьких воріт у Берліні. Фотографії цього заходу, що пройшов під гаслом "У війни немає кордонів", опублікувало посольство України у Німеччині на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі співробітників посольства йдеться про те, що метою акції було "вкотре продемонструвати світові, що українці виступають проти війни, і закликати федеральний уряд (Німеччини. - Ред.) використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію" проти української держави. Учасники акції також виступали проти запуску газопроводу "Північний потік-2", закликали ввести нові санкції проти РФ та не блокувати постачання в Україну зброї із Західної Європи.

У той же день, подібні акції пройшли у Франкфурт-на-Майні, Гамбурзі та Кельні. Кількома днями раніше - у Мюнхені та Дрездені. На 6 лютого заплановані демонстрації у Мюнхені та Дюссельдорфі, вказують організатори та учасники заходів у соцмережах.

Допомога Україні від Німеччини

Україна, яка побоюється вторгнення російських військ, уже неодноразово закликала країни Заходу, зокрема й Німеччину, до постачання зброї. ФРН натомість не готова на цей крок. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

26 січня міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила, що Німеччина поставить Україні п'ять тисяч військових шоломів. Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав цей крок, але назвав цю допомогу "краплею в морі".

Читайте також: Україна вимагає більш рішучої підтримки від Німеччини

Напруження українських на кордонах

Останніми місяцями Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує натомість Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Читайте також: Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Дивитись відео 13:05 Віталій Кличко про розчарування Німеччиною, озброєння та мрії Путіна (28.01.2022)