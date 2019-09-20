Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео)

Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві?
Складні формули бувають не лише в точних науках, але і у гібридних війнах. Поки математики сушать голови над вирішенням рівнянь, політики пропонують свої формули вирішення конфлікту на Донбасі. Що вони передбачають?
В центрі Києва кілька сотень людей вимагали спочатку повністю припинити бойові дії на Донбасі і вивести звідти російські війська, і лише після цього проводити там місцеві виборів за українським законодавством. (19.09.2019)
Закон про особливий статус ОРДЛО цілковито набуде чинності лише після того, як там відбудуться місцеві вибори й ОБСЄ їх визнає, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Як організовуватимуть вибори, наразі невідомо. (18.09.2019)
У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра". (18.09.2019)