 Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 20.09.2019

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Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео)

Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві?

За яких умов можливі вибори в окупованих районах Донбасу?

За яких умов можливі вибори в окупованих районах Донбасу?

Складні формули бувають не лише в точних науках, але і у гібридних війнах. Поки математики сушать голови над вирішенням рівнянь, політики пропонують свої формули вирішення конфлікту на Донбасі. Що вони передбачають? 

DW.COM

Під Офісом президента України протестували проти "формули Штайнмаєра"

В центрі Києва кілька сотень людей вимагали спочатку повністю припинити бойові дії на Донбасі і вивести звідти російські війська, і лише після цього проводити там місцеві виборів за українським законодавством. (19.09.2019)  

Пристайко розповів про місцеві вибори й особливий статус для ОРДЛО

Закон про особливий статус ОРДЛО цілковито набуде чинності лише після того, як там відбудуться місцеві вибори й ОБСЄ їх визнає, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Як організовуватимуть вибори, наразі невідомо. (18.09.2019)  

Україна в Мінську назвала умови реалізації "формули Штайнмаєра"

У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра". (18.09.2019)  

Пристайко пояснив суть "формули Зеленського"

Умовна "формула Зеленського" націлена на припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід до "нових радикальних заходів", пояснив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. (17.09.2019)  

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