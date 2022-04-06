МЗС Великобританії

Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна

Великобританія вважає,що треба звернутися до РФ і Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на "Талібан", навіть якщо це "некомфортно" для Великобританії, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.