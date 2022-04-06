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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС Великобританії".
Посаду британського міністра закордонних справ, починаючи від липня 2018-го року, обіймає Джеремі Хант. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Застосування хімічної зброї - "чистої води гангстеризм", вважає глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. А ще, на Росії лежить міжнародне зобов'язання ніколи не застосовувати подібні речовини, додав британський урядовець.