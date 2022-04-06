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МЗС Великобританії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС Великобританії".

Посаду британського міністра закордонних справ, починаючи від липня 2018-го року, обіймає Джеремі Хант. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів

Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів 06.04.2022

Скоординовані санкції відкидають російську економіку у радянську еру, заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців

Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців 17.02.2022

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс не вбачає ознак послаблення російської військової присутності біля кордонів України. На знак солідарності з Україною глава британської дипломатії перебуває з візитом у Києві.

Великобританія розширила можливості щодо введення санкцій проти РФ

Великобританія розширила можливості щодо введення санкцій проти РФ 11.02.2022

Новий закон впроваджує рамки для "найжорсткішого режиму санкцій" Лондона щодо Москви. Тепер під обмежувальні заходи можуть потрапити будь-які компанії, що мають стратегічне значення для РФ.
Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві

Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві 23.01.2022

У Кремлі хотіли би встановити в Україні проросійське правління, можливий кандидат - ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв, повідомило зовнішньополітичне відомство у Лондоні.
Очільниця МЗС Великобританії: Росія має припинити експорт диктатури

Очільниця МЗС Великобританії: Росія має припинити експорт диктатури 21.01.2022

Напавши на Україну, Росія зробить величезну стратегічну помилку, вважає голова британського МЗС Ліз Трасс. Вона попередила, що в Україні Росія виявиться затягнутою в конфлікт, подібний до війни в Афганістані та Чечні.
Глава МЗС Великобританії закликала ЄС бойкотувати Північний потік-2

Глава МЗС Великобританії закликала ЄС бойкотувати "Північний потік-2" 14.11.2021

На думку очільниці МЗС Великобританії Елізабет Трасс, "Північний потік-2" може підірвати європейську безпеку. Вона закликає зміцнювати зв'язки з надійними партнерами.

Під час теракту в Кабулі загинули двоє британців

Під час теракту в Кабулі загинули двоє британців 27.08.2021

У МЗС Великобританії заявили, що під час теракту біля аеропорту Кабула загинуло двоє британських підданих, а також дитина підданого Великобританії, ще двох британців було поранено.
Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна

Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна 22.08.2021

Великобританія вважає,що треба звернутися до РФ і Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на "Талібан", навіть якщо це "некомфортно" для Великобританії, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.
Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалася

Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалася 17.08.2021

Глави МЗС Великобританії та Німеччини заявили про покращення ситуації в аеропорту Кабула. Військові літаки почали евакуацію дипломатів та цивільного населення з Афганістану.
Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі

Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі 12.05.2021

Своє ув'язнення екслідер боснійських сербів Радован Караджич відбуватиме в одному з британських пенітенціарних закладів, повідомив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.
Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб

Країни G7 посилять боротьбу з російською пропагандою - Рааб 02.05.2021

Велика сімка має розробити механізм швидкого реагування на пропаганду РФ, заявив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.
Великобританія і США закликали Росію до негайної деескалації ситуації з Україною

Великобританія і США закликали Росію до негайної деескалації ситуації з Україною 11.04.2021

Лондон і Вашингтон рішуче засуджують російську кампанію з дестабілізації України й вимагають від Москви негайних заходів задля деескалації ситуації, наголосили Домінік Рааб і Ентоні Блінкен.
Лондон занепокоєний військовою активністю РФ біля кордону з Україною

Лондон занепокоєний військовою активністю РФ біля кордону з Україною 02.04.2021

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, у якій запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні

Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні 03.03.2021

Британська дипломатка заперечила припущення, що застосована в Україні вакцина від коронавірусу якось відрізняється за формулою від вакцини Oxford-AstraZeneca AZD1222.
МЗС Великобританії викликало посла РФ через отруєння Навального

МЗС Великобританії викликало посла РФ через отруєння Навального 07.09.2020

МЗС Великобританії глибоко стурбоване отруєнням Олексія Навального, заявив глава відомства Домінік Рааб. Він вважає неприпустимим застосування хімічної зброї й закликав Москву розслідувати ситуацію.
Лондон назвав правдоподібною версію причетності Кремля до отруєння Навального

Лондон назвав правдоподібною версію причетності Кремля до отруєння Навального 06.09.2020

Застосування хімічної зброї - "чистої води гангстеризм", вважає глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. А ще, на Росії лежить міжнародне зобов'язання ніколи не застосовувати подібні речовини, додав британський урядовець.
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