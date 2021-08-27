Під час теракту в Кабулі загинули двоє британців

Унаслідок теракту біля аеропорту Кабула загинули двоє підданих Великобританії та дитина людини з британським підданством. Про це в п'ятницю, 27 серпня, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб. "Я був глибоко опечалений дізнатися, що двоє британських підданих і дитина іншого британського підданого були вбиті під час учорашніх атак, а ще двоє - поранені", - повідомляється в заяві Рааба на сайті уряду Великобританії.

Рааб заявив, що вбиті британці "були невинними людьми, і це трагедія, що, намагаючись доставити своїх близьких у безпеку у Великобританії, вони були вбиті боягузливими терористами''. Великобританія змогла евакуювати з Афганістану майже 14 тисяч людей, серед яких британські піддані та афганці.

Нові дані про жертв терактів

Тим часом агенція АР повідомляє, що кількість жертв двох вибухів, які пролунали 26 серпня в Кабульському аеропорту, становить, за попередньою інформацією, 169 осіб. При цьому зазначається, що остаточну кількість загиблих встановити важко, оскільки багато тіл розчленовані і їх важко ідентифікувати.

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника в галузі охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих. За словами співрозмовника, лише до однієї з лікарень у центральній частині Кабула доставили 145 тіл. Ще близько 200 осіб, як зазначається, дістали поранення.

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При цьому агенція AFP поки повідомляє про 85 загиблих. Крім того, США заявили про 13 загиблих американських солдатів.

Загроза нових терактів

В американській адміністрації не виключають, що в найближчі дні в Кабулі може бути здійснений ще один теракт, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на Національне громадське радіо США.

За словами представника Білого дому, "президент і віцепрезидент США поінформовані про можливість ще одного теракту в Кабулі, а також про те, що наступні кілька днів будуть найбільш небезпечними для місії (з евакуації людей, - Ред.)". При цьому він зазначив, що "в кабульському аеропорту вжито максимальних заходів захисту".

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Як повідомлялося, 26 серпня біля аеропорту Кабула, де досі тисячі людей чекають можливості евакуюватися, сталося два вибухи. Спершу повідомлялося, що їх вчинили два терористи-смертники, однак 27 серпня у Пентагоні уточнили, що теракт вчинив один смертник.

31 серпня американські війська мають покинути летовище, тоді ж буде припинено евакуацію з Афганістану. Наразі низка країн вже її завершили з міркувань безпеки.