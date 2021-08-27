Під час теракту в Кабулі загинули двоє британців

Унаслідок теракту біля аеропорту Кабула загинули двоє підданих Великобританії та дитина людини з британським підданством. Про це в п'ятницю, 27 серпня, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб. "Я був глибоко опечалений дізнатися, що двоє британських підданих і дитина іншого британського підданого були вбиті під час учорашніх атак, а ще двоє - поранені", - повідомляється в заяві Рааба на сайті уряду Великобританії.
Рааб заявив, що вбиті британці "були невинними людьми, і це трагедія, що, намагаючись доставити своїх близьких у безпеку у Великобританії, вони були вбиті боягузливими терористами''. Великобританія змогла евакуювати з Афганістану майже 14 тисяч людей, серед яких британські піддані та афганці.
Нові дані про жертв терактів
Тим часом агенція АР повідомляє, що кількість жертв двох вибухів, які пролунали 26 серпня в Кабульському аеропорту, становить, за попередньою інформацією, 169 осіб. При цьому зазначається, що остаточну кількість загиблих встановити важко, оскільки багато тіл розчленовані і їх важко ідентифікувати.
Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника в галузі охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих. За словами співрозмовника, лише до однієї з лікарень у центральній частині Кабула доставили 145 тіл. Ще близько 200 осіб, як зазначається, дістали поранення.
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При цьому агенція AFP поки повідомляє про 85 загиблих. Крім того, США заявили про 13 загиблих американських солдатів.
Загроза нових терактів
В американській адміністрації не виключають, що в найближчі дні в Кабулі може бути здійснений ще один теракт, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на Національне громадське радіо США.
За словами представника Білого дому, "президент і віцепрезидент США поінформовані про можливість ще одного теракту в Кабулі, а також про те, що наступні кілька днів будуть найбільш небезпечними для місії (з евакуації людей, - Ред.)". При цьому він зазначив, що "в кабульському аеропорту вжито максимальних заходів захисту".
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Як повідомлялося, 26 серпня біля аеропорту Кабула, де досі тисячі людей чекають можливості евакуюватися, сталося два вибухи. Спершу повідомлялося, що їх вчинили два терористи-смертники, однак 27 серпня у Пентагоні уточнили, що теракт вчинив один смертник.
31 серпня американські війська мають покинути летовище, тоді ж буде припинено евакуацію з Афганістану. Наразі низка країн вже її завершили з міркувань безпеки.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Автор: Кевін Мертенс