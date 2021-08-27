Колишній афганський міністр працює в Німеччині кур'єром

Колишній міністр комунікацій в уряді Афганістану Саїд Садаат переїхав до Німеччини і влаштувався на роботу кур'єром у місті Лейпциг. Як повідомила у четвер, 26 серпня, агенція Reuters, чоловік зважився на переїзд до ФРН у грудні минулого року в надії на краще майбутнє.

За словами ексчиновника, дехто вдома критикує його за нинішнє місце роботи після двох років урядової посади, звідки він пішов у 2018 році. Він каже, що для нього робота - це просто робота. "Мені немає за що почуватися винним", - каже 49-річний Садаат, який має подвійне громадянство Афганістану та Великобританії.

Саїд Садаат в часи роботи в афганському уряді

Він розповідає, що залишив роботу в афганському уряді через розбіжності з членами оточення афганського президента. "Я сподіваюся, що інші політики теж послідують цим шляхом, працюючи з громадськістю, а не просто ховаючись", - каже експолітик.

Історія чоловіка набула розголосу після загострення ситуації в Афганістані, де таліби захопили владу, та масової втечі тамтешніх жителів з країни. Садаат каже, що його сім'я та друзі теж хочуть втекти, сподіваючись потрапити на один з евакуаційних рейсів чи знайшовши інші шляхи покинути країну.

На тлі виведення американських військ з Афганістану, яке має завершитися до 31 серпня, кількість афганських шукачів притулку в Німеччині зросла з початку року більш ніж на 130 відсотків, свідчать дані Федерального бюро з питань міграції та біженців.

Сподівання на нове життя в Німеччині

На роботу ексміністр виходить після чотирьох годин вивчення німецької

Садаат, який має подвійне громадянство, міг би переїхати до Великобританії, де провів більшу частину свого життя, обрав однак Німеччину. Він сподівався на краще майбутнє в цій країні та керівну посаду в сфері комунікацій чи ІТ-секторі в довгостроковій перспективі. Але навіть з його досвідом та освітою в ІТ і телекомунікаціях без знання німецької він не може знайти роботу в дотичній сфері.

Зараз він щодня присвячує чотири години вивченню німецької в мовній школі, а тоді виходить на шестигодинну зміну, працюючи на сервіс доставки Lieferando. За його словами, чим більше спілкуватися з людьми, тим більше можна дізнатися.

Як повідомлялося, Управління ООН у справах біженців очікує, що нинішнє загострення в Афганістані може призвести до появи до півмільйона біженців. Раніше в там відзначали, що понад 500 тисяч людей з початку нинішнього року покинули свої будинки.