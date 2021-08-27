Колишній афганський міністр працює в Німеччині кур'єром

Колишній міністр комунікацій в уряді Афганістану Саїд Садаат переїхав до Німеччини і влаштувався на роботу кур'єром у місті Лейпциг. Як повідомила у четвер, 26 серпня, агенція Reuters, чоловік зважився на переїзд до ФРН у грудні минулого року в надії на краще майбутнє.
За словами ексчиновника, дехто вдома критикує його за нинішнє місце роботи після двох років урядової посади, звідки він пішов у 2018 році. Він каже, що для нього робота - це просто робота. "Мені немає за що почуватися винним", - каже 49-річний Садаат, який має подвійне громадянство Афганістану та Великобританії.
Саїд Садаат в часи роботи в афганському уряді
Він розповідає, що залишив роботу в афганському уряді через розбіжності з членами оточення афганського президента. "Я сподіваюся, що інші політики теж послідують цим шляхом, працюючи з громадськістю, а не просто ховаючись", - каже експолітик.
Історія чоловіка набула розголосу після загострення ситуації в Афганістані, де таліби захопили владу, та масової втечі тамтешніх жителів з країни. Садаат каже, що його сім'я та друзі теж хочуть втекти, сподіваючись потрапити на один з евакуаційних рейсів чи знайшовши інші шляхи покинути країну.
На тлі виведення американських військ з Афганістану, яке має завершитися до 31 серпня, кількість афганських шукачів притулку в Німеччині зросла з початку року більш ніж на 130 відсотків, свідчать дані Федерального бюро з питань міграції та біженців.
Сподівання на нове життя в Німеччині
На роботу ексміністр виходить після чотирьох годин вивчення німецької
Садаат, який має подвійне громадянство, міг би переїхати до Великобританії, де провів більшу частину свого життя, обрав однак Німеччину. Він сподівався на краще майбутнє в цій країні та керівну посаду в сфері комунікацій чи ІТ-секторі в довгостроковій перспективі. Але навіть з його досвідом та освітою в ІТ і телекомунікаціях без знання німецької він не може знайти роботу в дотичній сфері.
Зараз він щодня присвячує чотири години вивченню німецької в мовній школі, а тоді виходить на шестигодинну зміну, працюючи на сервіс доставки Lieferando. За його словами, чим більше спілкуватися з людьми, тим більше можна дізнатися.
Як повідомлялося, Управління ООН у справах біженців очікує, що нинішнє загострення в Афганістані може призвести до появи до півмільйона біженців. Раніше в там відзначали, що понад 500 тисяч людей з початку нинішнього року покинули свої будинки.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Автор: Кевін Мертенс