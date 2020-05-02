Мер Черкас відповів Зеленському, що місто чинитиме опір

Мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин. "Черкаси чинитимуть опір, запам'ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну", - заявив Бондаренко у відеозверненні, розміщеному в Фейсбук у суботу, 2 травня.

При цьому мер наголосив, що від глави держави чекав рівного ставлення до всіх, зокрема до "слуг народу" - "кнопкодавів", однопартійців-бізнесменів, які порушують вимоги карантину.

Нагадаємо, що раніше глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру Черкас жорстким реагуванням на рішення міськвиконкому про ослаблення карантину, а президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.