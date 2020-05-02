 Мер Черкас відповів Зеленському, що місто чинитиме опір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мер Черкас відповів Зеленському, що місто чинитиме опір

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив президенту України Володимиру Зеленському, що місто чинитиме опір у разі переслідувань через послаблення карантину.

Черкаси (архівне фото)

Черкаси (архівне фото)

Мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин. "Черкаси чинитимуть опір, запам'ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну", - заявив Бондаренко у відеозверненні, розміщеному в Фейсбук у суботу, 2 травня.

При цьому мер наголосив, що від глави держави чекав рівного ставлення до всіх, зокрема до "слуг народу" - "кнопкодавів", однопартійців-бізнесменів, які порушують вимоги карантину.

Нагадаємо, що раніше глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру Черкас жорстким реагуванням на рішення міськвиконкому про ослаблення карантину, а президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Дивитись відео 03:41

З коронавірусом, але без карантину: чи виправданий підхід Швеції? (29.04.2020)

DW.COM

Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня

Влада Мукачева повідомила про плани відкрити торговельні центри та парки вже у найближчий понеділок. Наразі у місті зареєстровано 69 випадків зараження коронавірусом. (02.05.2020)  

Коронавірус: в Черкасах вирішили пом'якшити карантин з 1 травня

В Черкасах пом'якшують карантин на прохання бізнесу, що опинився на межі виживання. Тим часом в Україні за добу зафіксовано 455 нових випадків COVID-19. (01.05.2020)  

Також за темою

Stadt Mukacheve Ukraine

Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня 02.05.2020

Влада Мукачева повідомила про плани відкрити торговельні центри та парки вже у найближчий понеділок. Наразі у місті зареєстровано 69 випадків зараження коронавірусом.

Ukraine | Kiew in Zeiten der Corona-Krise | Geschäfte

Мер Черкас пояснив причини пом'якшення карантинних обмежень 01.05.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для послаблення карантину в місті стали нерівні умови для підприємців.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Зеленський погрожує юридичними наслідками за передчасне пом'якшення карантину 01.05.2020

Президент України Володимир Зеленський погрожує меру Черкас юридичними наслідками за передчасне пом'якшення карантину.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  