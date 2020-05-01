 Поліція розслідує послаблення карантину в Черкасах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Новини

Поліція розслідує послаблення карантину в Черкасах

Влада міста ухвалила рішення про відкриття з 1 травня перукарень, салонів краси та інших підприємств сфери послуг. У поліції це рішення називають "зухвалим".

Fotolia Polizeiauto Ukraine (tverkhovinets/Fotolia)

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляється у п'ятницю, 1 травня, на сайті Національної поліції України.

Правоохоронці вважають, що виконавчий комітет Черкаської міської ради вийшов за рамки своїх повноважень, коли дозволив  роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків ресторанів, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів тощо.

Черкаси порушують постанову уряду України

У поліції наголошують, що це рішення суперечить постанові уряду України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Таким чином керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області", - зазначили у поліції та додали, що у місті нині зафіксовано 112 випадків зараження коронавірусу. У поліції нагадали, що карантинні обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблюватимуть із 12 травня 2020 року.

Національна поліція проведе "превентивну роботу"

1 травня на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності.

Як повідомлялось, влада Черкас30 квітня ухвалила рішення послабити в місті карантинні обмеження з 1 травня для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання".

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