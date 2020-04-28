 Коронавірус: в Австрії скасували більшість обмежень через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Коронавірус: в Австрії скасували більшість обмежень через COVID-19

В Австрії скасували більшість обмежень, пов'язаних з епідемією COVID-19. Чинними залишаються вимоги щодо збереження дистанції та обмеження масових заходів.

Центр столиці Австрії Відня

Центр столиці Австрії Відня

З п'ятниці, 1 травня, після семи тижнів дії обмежень на пересування через епідемію COVID-19, жителі Австрії знову можуть залишати свої будинки без застережень.

Водночас в громадських місцях, як і раніше, люди мають дотримуватися дистанції в один метр. Виключення з цього правила діє для мешканців одного домогосподарства, а кількість осіб, яким дозволено збиратися разом, обмежена десятьма.

Австрія повертається до нормального життя

Також з 1 травня відкриваються усі магазинита заклади сфери послуг, зокрема перекурані. А у середині травня зможуть відкритися кафе і ресторани, в яких, однак, за одним столом зможуть сидіти не більше чотирьох дорослих. Мінімальна відстань між столами має становити один метр. Гості не зможуть самостійно обирати місце в закладі, а персонал повинен носити маски. В уряді рекомендують заздалегідь бронювати столики.

Усі заклади харчування зможуть працювати лише до 23:00. Через це поки не відомо, коли в країні відкриють свої двері нічні клуби.

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Готелі та інші заклади для розміщення людей зможуть відкритися з 29 травня. В уряді не надали детальної інформації про нові правила роботи готелів, але зазначили, що вони будуть схожими до правил роботи ресторанів.

Розповсюдження коронавірусу в Австрії уповільнилося

Австрія однією з перших країн у Європі запровадила суворі обмеження для стримування епідемії COVID-19. З середини березня жителі країни могли виходити з дому лише за наявності вагомих причин, для вільного пересування були дозволені короткі погулянки та їзда на велосипеді.

Станом на ранок 1 травня в Австрії виявлено 15,5 тисячі інфікованих коронавірусом, 584 людини померли. Коефіцієнт зараження в Австрії становить 0,59, що є найнижчим значенням від початку епідемії в країні.

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