 Меркель і Трамп зустрінуться наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Меркель і Трамп зустрінуться наступного тижня

Анґела Меркель і Дональд Трамп проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО наступного тижня. Також канцлерка ФРН окремо зустрінеться з лідерами Туреччини, Франції та Великобританії.

Останній раз Меркель і Трамп бачилися на полях саміту G7 у французькому Біарріці

Останній раз Меркель і Трамп бачилися на полях саміту G7 у французькому Біарріці

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО у Лондоні. Він відбудеться у вівторок та середу, 3 і 4 грудня, з нагоди 70-річчя Альянсу.

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Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)

На півночі Сирії поновилися бої між союзниками Анкари та загонами воєнізованих формувань сирійських курдів, повідомляють спостерігачі. Є інформація про авіаудари турків по позиціях курдів. (10.11.2019)

Про зустріч повідомила заступниця речника Меркель Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), але не поінформувала, про що саме говоритимуть лідери ФРН і США. Востаннє вони бачилися на полях саміту G7 у французькому Біарріці.

Перед початком саміту 3 грудня Меркель зустрінеться з президентами Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Франції Еммануелем Макроном, а також з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Вони обговорять ситуацію в Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина розпочала військову операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. Кампанія спрямована проти курдських загонів самооборони (YPG), які Анкара вважає терористичними. В Анкарі прагнуть звільнення цих територій від курдів і створення там "зони безпеки" для розміщення сирійських біженців, котрі нині перебувають в Туреччині. Згодом Туреччина і Росія домовилися про спільний контроль прикордонних районів після виведення звідти курдських сил. 

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


DW.COM

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними. (11.06.2018)  

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