Меркель і Трамп зустрінуться наступного тижня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО у Лондоні. Він відбудеться у вівторок та середу, 3 і 4 грудня, з нагоди 70-річчя Альянсу.

Про зустріч повідомила заступниця речника Меркель Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), але не поінформувала, про що саме говоритимуть лідери ФРН і США. Востаннє вони бачилися на полях саміту G7 у французькому Біарріці.

Перед початком саміту 3 грудня Меркель зустрінеться з президентами Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Франції Еммануелем Макроном, а також з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Вони обговорять ситуацію в Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина розпочала військову операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. Кампанія спрямована проти курдських загонів самооборони (YPG), які Анкара вважає терористичними. В Анкарі прагнуть звільнення цих територій від курдів і створення там "зони безпеки" для розміщення сирійських біженців, котрі нині перебувають в Туреччині. Згодом Туреччина і Росія домовилися про спільний контроль прикордонних районів після виведення звідти курдських сил.