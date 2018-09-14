Меркель і Курц виступили за посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та її австрійський колега Себастіан Курц (Sebastian Kurz) виступили за покращення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Про це вони заявили у неділю, 16 вересня, на зустрічі у Берліні, яка відбулася в рамках підготовки до неформального саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня у Зальцбурзі, передає агенція dpa.

Лідери обох країн підтримують плани Єврокомісії щодо посилення Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу (Frontex) - кількість його співробітників планується збільшити до 10 тисяч до кінця 2020 року. Курц також відзначив, що Frontex мають посилити не лише щодо кількості персоналу, але і відносно розширення мандату. Зокрема, щоб агентство могло співпрацювати із країнами транзиту біженців і намагалося не допускати, щоб човни із нелегальними мігрантами виходили у море, аби "не ставити під загрозу життя багатьох людей і не дозволяти контрабандистам заробляти дедалі більше грошей", відзначив австрійський канцлер.

Окрім того, Меркель і Курц наголосили на важливості посилення співпраці з Африкою заради подолання причин, що призводять до нелегальної міграції. "Звичайно, ми повинні зосередитися на Африці, на країнах походження (мігрантів. - Ред.)", - сказала Меркель, цитує агенція AFP.

Кілька днів тому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив за більш ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС. Він відзначив, що Frontex мусить мати власні кораблі, літаки та автотранспорт, а також має допомагати членам ЄС у швидкій депортації нелегальних мігрантів, які не мають права на отримання притулку. Крім того, він заявив, що країни ЄС мають бути більш солідарними щодо міграційної політики.