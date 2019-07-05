Меркель і Зеленський обговорили розведення сил на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 16 липня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо конфлікту на Сході України. Основною темою перемовин стала ситуація в регіоні після "нещодавнього прогресу в розведенні військ", заявив речник німецької канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Співрозмовники висловили сподівання, що воно (розведення військ - Ред.) продовжуватиметься", - цитує Зайберта агенція dpa. За його словами, обидві сторони підтвердили необхідність повного виконання мінських домовленостей, "також щодо обміну ув'язненими".

У свою чергу, прес-служба українського президента повідомила, що Меркель та Зеленський "обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі". "Було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у "нормандському форматі" в Парижі, що має надати поштовх діяльності тристоронньої контактної групи", - зазначається у повідомленні.

Лідери ФРН та України наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу в звільненні українських заручників і політв'язнів, а також завершенні процесу розведення сил у Станиці Луганській. Крім того, як повідомляється, Зеленський і Меркель обговорили питання подальшого забезпечення транзиту газу територією України та перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, раніше цього дня заступник глави офісу президента України Вадим Пристайко повідомив, що на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", яка відбулася минулого тижня в Парижі, досягнуто домовленості про обмін "певної кількості" полонених упродовж місяця.