Меркель у Давосі назвала захист клімату "питанням виживання"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що досягнення цілей, зафіксованих у Паризькій кліматичній угоді, може стати "питанням виживання". Про це вона заявила у четвер, 23 січня, у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Меркель зазначила, що світ повинен співпрацювати у боротьбі зі змінами клімату, а теперішні зусилля урядів є недостатніми. Однак у досягненні поставлених кліматичних цілей "уже не всі беруть участь", зауважила канцлерка, натякаючи на адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка у листопаді минулого року почала процес виходу з Паризької угоди.

Сам Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів "вічними пророками приреченості". На відміну від Трампа, Меркель серйозніше сприйняла вимоги молодих активістів. "Ми, старші люди, повинні зважати на те, щоб сприймати нетерплячість молоді позитивно та конструктивно", - сказала канцлерка, цитує агентство новин AFP.

Меркель зазначила, що в Німеччині також є скептики, які попри дані науковців не хочуть вірити у зміни клімату. Вона вважає, що з такими людьми потрібно шукати діалог та переконувати фактами.

Меркель не хоче біполярного світу

Під час свого виступу німецька канцлерка також зачепила й інші теми. На думку Меркель, Європа має віднайти баланс між близькістю до США та економічними зв'язками з Китаєм. "Я не хочу нової біполярності у світі, кажу відверто", - цитує Меркель агентство dpa.

За її словами, Європі ближчий суспільний порядок США, однак сьогодні Китай, в якому править Комуністична партія, є економічно успішним. Саме тому, стверджує Меркель, європейцям слід знайти "розумний шлях" між партнерством зі Сполученими Штатами у питанні основних цінностей та економічною конкуренцією, в якій рішення можуть бути ухвалені й по-іншому. Канцлерка зауважила, що європейцям доведеться приймати "дуже мудрі рішення" стосовно того, як ставитися до пропозицій з Китаю, особливо в епоху діджиталізації.

Дивитись відео 25:50 Поділитись Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WT7m Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)