 Меркель у Давосі назвала захист клімату ″питанням виживання″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель у Давосі назвала захист клімату "питанням виживання"

Анґела Меркель виступила за посилення заходів на захист клімату. Вона також заявила про розуміння дій молоді, нетерплячість якої, переконана Меркель, потрібно сприймати конструктивно.

Анґела Меркель назвала захист клімату питанням виживання

Анґела Меркель назвала захист клімату "питанням виживання"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що досягнення цілей, зафіксованих у Паризькій кліматичній угоді, може стати "питанням виживання". Про це вона заявила у четвер, 23 січня, у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Меркель зазначила, що світ повинен співпрацювати у боротьбі зі змінами клімату, а теперішні зусилля урядів є недостатніми. Однак у досягненні поставлених кліматичних цілей "уже не всі беруть участь", зауважила канцлерка, натякаючи на адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка у листопаді минулого року почала процес виходу з Паризької угоди.

Сам Трамп у Давосі назвав кліматичних активістів "вічними пророками приреченості". На відміну від Трампа, Меркель серйозніше сприйняла вимоги молодих активістів. "Ми, старші люди, повинні зважати на те, щоб сприймати нетерплячість молоді позитивно та конструктивно", - сказала канцлерка, цитує агентство новин AFP.

Меркель зазначила, що в Німеччині також є скептики, які попри дані науковців не хочуть вірити у зміни клімату. Вона вважає, що з такими людьми потрібно шукати діалог та переконувати фактами.

Меркель не хоче біполярного світу

Під час свого виступу німецька канцлерка також зачепила й інші теми. На думку Меркель, Європа має віднайти баланс між близькістю до США та економічними зв'язками з Китаєм. "Я не хочу нової біполярності у світі, кажу відверто", - цитує Меркель агентство dpa.

За її словами, Європі ближчий суспільний порядок США, однак сьогодні Китай, в якому править Комуністична партія, є економічно успішним. Саме тому, стверджує Меркель, європейцям слід знайти "розумний шлях" між партнерством зі Сполученими Штатами у питанні основних цінностей та економічною конкуренцією, в якій рішення можуть бути ухвалені й по-іншому. Канцлерка зауважила, що європейцям доведеться приймати "дуже мудрі рішення" стосовно того, як ставитися до пропозицій з Китаю, особливо в епоху діджиталізації. 

Дивитись відео 25:50

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)

Дивитись відео 05:10

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

DW.COM

Учасники саміту ЄС досягли компромісу щодо "кліматично нейтральної зони"

ЄС має намір стати кліматично нейтральним до 2050 року, однак Польща піде до заявленої мети "власним шляхом". До 2030 року Брюссель виділить трильйон євро на захист клімату. (13.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)  

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

Також за темою

Weltwirtschaftsforum in Davos - Protest

Поліція Цюриха водометами розігнала демонстрацію проти форуму в Давосі 23.01.2020

Поліція у Цюриху застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі на акції протесту проти Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Schweiz Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos

Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату 21.01.2020

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг.

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen

США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди 15.01.2020

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди після 18 місяців суперечок. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду "історичною".

Реклама

Докладно

Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

Секс-праця в зоні конфлікту на Донбасі

На Донбасі вперше дослідили, яким чином збройний конфлікт вплинув на працівниць комерційного сексу.  

ЄС тимчасово призупинив імпорт м'яса птиці з України через випадок грипу серед тварин

ЄС тимчасово призупинив імпорт м'яса птиці з України

У Євросоюзі ухвалили рішення тимчасово призупинити імпорт м'яса птиці з України через виявлення пташиного грипу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  