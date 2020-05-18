Меркель та Макрон просувають план відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) сподівається, що під час саміту ЄС в липні країни-члени Європейського Союзу подолають розбіжності щодо багаторічного спільного бюджету на понад 1 трильйон євро, а також плану відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро, який запропонувала Єврокомісія. Про це Меркель заявила у понеділок, 29 червня, після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у палаці Мезеберг неподалік Берліна.

"Ми сподіваємось, що ми зможемо знайти рішення, навіть якщо попереду все ще довгий шлях", - зазначила вона, цитує агенція Reuters.

Еммануель Макрон своєю чергою також наголосив, що план відновлення потрібно схвалити на саміті ЄС в липні, нагадавши, що план передбачає виділення в якості грантів 500 мільярдів євро для країн, які найсильніше постраждали від пандемії коронавірусної хвороби. За словами Макрона, швидке схвалення - "наш абсолютний пріоритет". Він висловив переконання, що вдасться подолати спротив "ощадливої четвірки" - Австрії, Данії, Швеції та Нідерландів, - яка виступає проти надання іншим країнам допомоги у формі грантів за рахунок спільних боргів.

Меркель підкреслила особливу важливість німецько-французької єдності у питанні європейських ініціатив. "Коли Німеччина та Франція єдині, то це не означає, що й Європа єдина. Але коли Німеччина та Франція не єднаються, то з єдністю Європи справи не йдуть на лад", - зазначила вона, цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, наприкінці травня Єврокомісія запропонувала план відновлення економіки Євросоюзу від кризи, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції. Загальним обсягом у 750 мільярдів євро план передбачає надання 500 мільярдів у формі грантів найбільш ураженим державам ЄС та 250 мільярдів - у формі кредитів. Передбачалося, що план розглянуть на саміті ЄС у червні, але через коронавірусну кризу замість саміту відбулася відеоконференція. Тепер питання мають розглянути під час саміту 17-18 липня. Для реалізації цього плану Єврокомісія має отримати повноваження позичити кошти на фінансових ринках від імені ЄС.

У травні, ще до пропозиції Єврокомісії, Меркель та Макрон виклали свій план відновлення економіки ЄС на 500 мільярдів євро. Раніше Меркель опиралася фінансуванню допомоги окремим державам шляхом спільних боргових зобов'язань в рамках ЄС, за що виступали Франція та країни Південної Європи.