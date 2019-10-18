Меркель обговорила з Путіним "нормандський" саміт і транзит газу Україною

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела в суботу, 19 жовтня, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), головною темою цієї розмови стала підготовка до проведення незабаром саміту "нормандської четвірки".

За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України, йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

В оприлюдненому на сайті Кремля повідомленні про телефонну розмову зазначається, що вона відбулася за ініціативою німецької сторони. Російський президент у розмові знову зауважив, що наступний саміт "нормандської четвірки" потрібно "ретельно" підготувати й він має завершитися "конкретними результатами". Крім того, у розмові Путін закинув українській стороні небажання реалізувати розведення сил в населених пунктах Золоте й Петрівське, а також вказав на необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Нагадаємо, саміт глав держав та урядів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України - планували провести в Парижі ще у вересні цього року. Однак зустріч не відбулася через неготовність Росії.

Меркель 9 жовтня обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським проведення саміту "нормандської четвірки" та транзит газу територією України. Німеччина виступає за збереження за Україною статусу транзитної держави та наполягає на уколаденні нового контракту щодо транзиту.

14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді.