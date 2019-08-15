 Меркель запевнила в готовності Берліна до Brexit без угоди з Лондоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

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Меркель запевнила в готовності Берліна до Brexit без угоди з Лондоном

Попри бажання знайти компроміс щодо Brexit, Меркель зазначила, що в німецькому уряді вже підготувалися до гіршого сценарію. Видання Sunday Times завдяки витоку урядової інформації описало найгірший сценарій.

Анґела Меркель запевнила, що німецький уряд вже готовий і до Brexit без угоди

Анґела Меркель запевнила, що німецький уряд вже готовий і до Brexit без угоди

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що уряд ФРН вже підготувався до можливого виходу Великобританії з Європейського Союзу (так званого Brexit) без відповідної угоди. Про це вона заявила у неділю, 18 серпня, під час Дня відкритих дверей у німецькому уряді.

"Ми до усього підготувалися, можна сказати, що й до випадку, коли ми не матимемо підписаної угоди", - сказала Меркель, цитує агентство новин Reuters. За словами канцлерки, вона докладатиме зусиль, аби знайти компроміс, до останнього дня переговорів. Меркель зазначила, що, на її думку, буде краще, якщо Великобританія залишить Європейський Союз із угодою. "Але якщо цього не станеться, то ми готові й до іншого випадку", - додала канцлерка.

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Вона також нагадала, що вже наступної середи до Берліна прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. "Ми радіємо будь-якому візиту, адже потрібно говорити та потрібно знаходити хороші рішення", - зазначила Меркель.

Раніше Джонсон неодноразово запевняв, що він виступає за вихід Великобританії з ЄС 31 жовня, - навіть й без відповідної угоди.

Найгірший сценарій

Заява Меркель пролунала на тлі обговорення урядової доповіді, оприлюдненої 18 серпня у британському виданні Sunday Times. Згідно з документом, у разі неврегульованого Brexit на Великобританію очікують настача продовольства, пального та медикаментів щонайменше упродовж кількох місяців. Також вихід без угоди призведе до проблем у роботі портів та необхідності відновлення "жорсткого" кордону з Ірландією, зазначається у доповіді.

Член британського уряду Майкл Гоув, який відповідає за приготування Лондона до можливого виходу з ЄС без угоди, зазначив, що цей документ описує найгірший з потенційних сценаріїв. Він також додав, що за останні три тижні було зроблено значні кроки, аби пришвидшити підготовку до Brexit.

Інформаційне агентство Reuters повідомило із посиланням на власне джерело в уряді, що документ потрапив до журналістів від колишнього міністра. Останній мав на меті вплинути таким чином на перебіг переговорів між Лондоном та Брюсселем.

Кілька днів тому Борис Джонсон закидав британським парламентарям, що виступають проти Brexit, співробітництво з Брюсселем, аби заблокувати вихід Великобританії з ЄС. Він назвав таку співпрацю "жахливою" та заявив, що вона збільшує ймовірність Brexit без жодної угоди.

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