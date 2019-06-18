Меркель закликала до мирного вирішення кризи між США та Іраном

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) знову закликала до мирного вирішення кризи між США та Іраном. Про це Меркель сказала в суботу, 22 червня, під час релігійного заходу в Дортмунді.

"Я кажу, що для цього потрібно не просто плекати надію, а потрібно проводити максимально серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення", - наголосила Меркель, цитує агенція новин dpa. Крім того, канцлерка ФРН запевнила, що рішуче налаштована працювати задля досягнення дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

На тлі цього Меркель вказала на проведення саміту країн Великої двадцятки (G20), що має відбутися наступного тижня в Осаці. Вона зазначила, що питання врегулювання ірано-американської кризи відіграватиме важливу роль і під час цього глобального заходу, принаймні на рівні двосторонніх переговорів.

Про необхідність мирного вирішення конфлікту між Іраном та США Меркель говорила й 21 червня під час саміту ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі.

Згодом того ж дня президент США Дональд Трамп підтвердив, що планував обстріл Ірану через збиття американського дрона. В серії повідомлень у Twitter він розповів, що утримався від цього після того, як його поінформували, що кількість жертв може бути завеликою.