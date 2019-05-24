Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС

Мери Будапешта, Варшави, Праги та Братислави створили альянс через незадоволення відносинами урядів Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини з Європейським Союзом. Вони зібрались у Будапешті у понеділок, 16 грудня, де підписали "Пакт вільних столиць". "Популізм є помилковою та занадто простою відповіддю на проблеми", - заявив мер Праги Зденек Гржиб щодо політики урядів країн Вишеградської четвірки, цитує агенція AFP.

Чотири опозиційних мери підписали декларацію про "свободу, гідність людини, демократію, рівність, верховенство закону, соціальну справедливість, толерантність та культурну різноманітність". Пакт відкриває "нову главу", щоб зберегти те, що є "добрим" в Європі, сказав мер Будапешта Гергелі Карачоні. При цьому політики звернули увагу, що у відносинах між Брюсселем та країнами Східної Європи протягом багатьох років виникали суперечки з питань політики щодо біженців, верховенства права та боротьби з корупцією.

Очільники усіх цих столиць свого часу виграли місцеві вибори у кандидатів від правлячих партій та виступають проти політики урядів своїх країн, яким вони закидають лівий або правий популізм. Передбачається, що "Пакт вільних столиць" стане майданчиком для їхньої співпраці. Зокрема, мери хочуть разом домогтися виділення їм додаткових субсидій безпосередньо у Брюсселі, тобто без узгодження з центральними урядами.

Також політики хочуть обмінюватися досвідом і спільно визначати пріоритети у захисті довкілля, розвитку технологій "розумного міста", а також захищати такі цінності, як толерантність, правову державу та свободу думок. Особливій критиці з боку Євросоюзу піддаються в цих сферах Польща і Угорщина. Брюссель закидає урядам цих країн недотримання цінностей ЄС і принципів правової держави.