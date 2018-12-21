МВС України: Обмеження на в'їзд росіян до України подовжено

Чоловіки з російським громадянством повинні й надалі рахуватися з обмеженнями на в'їзд до України, попри припинення дії воєнного стану. Про це ввечері середи, 26 грудня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. "Рішенням РНБО подовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо в'їзду до України чоловіків - громадян Росії", - цитує Ярового сайт МВС України.

Загалом за час дії воєнного стану не дозволили в'їзд на територію України понад 1600 громадянам РФ. Зокрема в областях, де було запроваджено воєнний стан, таких випадків було 866. "Російською стороною повернутий 351 громадянин України", - повідомив Яровий.

Нагадаємо, 26 грудня президент України Петро Порошенко оголосив про припинення чинності воєнного стану, запровадженого після інциденту 25 листопада в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків. Тоді Збройні сили України (ЗСУ) були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін воєнного стану, згідно з указом, сплив 26 грудня о 14:00 (за київським часом).